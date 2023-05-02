5月生肖運程「5類人」財運亨通　第1名升職加薪　數錢數到手軟

正式邁入5月，不少民眾關心未來財運發展走向。對此，台灣塔羅牌老師艾菲爾在社交平台點名5大生肖財運爆棚，向上飛漲，其中第一名，將有貴人降臨，獲得上司賞識，有望加薪。



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第五名：屬虎

長生入命，生氣勃勃，正財和偏財表現都不錯，收入可觀。在5月份，即使沒有刻意追求財富，但錢包有望不斷地增厚，笑容因而隨之大開。若最近在考慮投資房產，只要能把握好時機，並做好風險評估，現在正是進場好時機，請務必好好把握。至於有打算創業者，建議不要獨自行動，應該多與團隊合作，因為團隊力量很強大，這樣你也會輕鬆許多。

第四名：屬馬

屬馬5月份的財運較順利，錢財來得快且容易，也讓你對事業發展更加積極。有機會多與人打交道，為自己的財源帶來新的開始。特別加薪和獎金一定令你滿意，可能受上司看重因而加薪，甚至幫你升職，或給予你鼓勵性獎金。若有投資計劃，這是一個短期投資獲取高回報的好時機，既能守有所得，也能攻有所成。

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第三名：屬鼠

本月屬鼠的總體運勢相當不錯，與月令三合，偏財運大旺，若好好把握機會，將有機會獲得暴利收入。生活步入正軌，將把大部分精力投入事業衝刺，忙碌的生活讓你的消費慾望降低，對你而言是好事，因為即使你有錢，也沒時間花費，無形中有多餘的錢存入銀行，這是一個相當好的習慣，也是以前未曾有的體驗。等到想查看銀行帳戶時，會對自己的財富增長感到驚訝。

第二名：屬猴

屬猴在5月運勢非常不錯，主要得益於正財收入利好，有望訂單接踵而至，收入穩定可觀。生活逐漸恢復正常，你十分關心曾服務過的客戶，這種細心關懷，讓人倍感溫暖，同時也為你贏得大量訂單，且讓你更受主管重視，有望在年中得到升職和加薪的機會。另外，此時也很適合投資理財，有三合吉星加持，小賺一筆絕對不是問題。

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第一名：屬雞

屬雞5月的運勢不錯，與月令六合，心情愉悅。在工作上充滿幹勁，容易得到上級讚賞並獲得加薪的機會。過去3年中，在家中防疫期間充實自己，在工作組織和企劃方面更加精進。現在生活恢復正常後，你能夠順利地吸引客戶和新的合作夥伴，公司高層也會特別注意到你的優秀表現，幫助你獲得升職加薪機會。此外，你的好表現也吸引貴人到臨，可留意在5月19日前出現的貴人，可能為你在投資和理財方面提供有用建議，讓你在工作收入之餘額外增加財富。

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