醒目！鯨鯊見漁網穿窿一啜秒吸過百條魚　趣怪片竟惹爭議：佢偷嘢

方法是動腦想出來的。最近一段影片在網路上瘋傳，影片中一條正在覓食的鯨鯊看到了漁船的漁網內撈到了許多小魚，飢餓的牠立刻游過去張開巨嘴咬破魚網，過沒多久網內小魚通通進到鯨鯊巨大的嘴中，不少網友看到直呼「聰明的吃法」。



推特一名網路紅人「kirawontmiss」最近轉發了一段影片引起網友熱議，從影片中可以看到一條鯨鯊正在覓食，出現在牠眼前的是漁船的黑色漁網，漁網內裝滿了許多漁獲。鯨鯊看到美食當前立刻游上去，張開大嘴對漁網一陣爆咬，許多小魚就從破洞裡面跑出來，直接掉進鯨鯊的嘴裡。（點圖放大逐格睇👇👇👇）

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鯨鯊透過咬爆漁網飽餐一頓的影片在網路上瘋傳，不過也因此引起網友熱議，貼出該影片的原PO赫伯特（RebeccaHerbert）表示「鯨鯊學會了如何從漁網竊取食物」，但有些網友認為鯨鯊只是在覓食，這些小魚本來就是屬於大海的，「那本來就是屬於牠的食物，是人類偷取了鯨鯊的美食」，神奇影片意外引發網友正反論戰。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】