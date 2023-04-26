海中飄浮「薄切黃瓜」透明身體放射螢光　奇珍異獸太迷幻網絡爆紅

海裡有許多神祕又美麗的生物！一名日本攝影師早前拍到海裡有超透明的「薄切黃瓜」在游泳，短短29秒的影片，曼妙的泳姿跟極神秘的外表讓許多網友大開眼界，並讚嘆大自然的美妙。



據日媒「ねとらぼ」報導，日本水下攝影師高輪奈奈居住在御藏島，平時喜歡到海邊浮潛，並用鏡頭紀錄海裡的美麗生物。而他日前發佈的一則影片更是吸引175萬人觀看，原來是一條長長的「薄切黃瓜」在游泳。（點圖放大逐格睇👇👇👇）

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只見影片中出現一隻身體透明、背部又帶著一道綠色線條的生物，正在海中游泳，配上被警的湛藍海水，畫面十分美麗，但若不仔細看，可能會以為是一條漂亮的「薄切黃瓜」在漂浮，原來這隻生物屬「帶櫛水母科」（Cestidae）。

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奇妙影片吸引逾175萬人觀看，網友們紛紛表示，「不知道它是不是在模仿漂浮的海草，有點可愛」、「好漂亮的生物」、「我還以為是薄切黃瓜掉進海裡了」、「好漂亮阿」、「游泳的樣子很美」、「我看了好幾次影片，深深被這個美麗的生物吸引了」、「好想跟牠一起游泳」。

據了解，該生物屬於帶櫛水母科（Cestidae）因外表十分美麗又稱「維納斯腰帶水母」，體長可達1米多，有趣的是，牠們在受到干擾時，透明扁平的身體可以迅速發出螢光，看起來十分絢麗。

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