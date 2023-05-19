來港讀書2年感覺極佳！內地女列舉5大好處　激讚：留港生活好幸福

香港能成為國際城市，必然有它的吸引力！日前就有內地來港讀書的女生列出香港的5點好處，表示那是令她願意留在香港繼續生活的原因，分別是「女性職場友好」，有很多優秀的女性作為管理層，一切皆看能力；「明確社交邊界感」，沒有人會隨便評論別人生活；「美食兼購物天堂」，美食多兼常有購物優惠；「交通便利」，出入方便；「治安安全」，常有警察在街上巡邏，故稱「香港是個剛來會不適應，卻愈待愈愛上的地方」。有同樣在香港生活的內地人表示認同，更稱只要在港生活過後，「回不去了」。



有內地來港讀書的女生列出香港5點好處，直稱那是令她願意留在香港繼續生活的原因，並讚揚「留在香港生活其實真的好幸福」。（小紅書圖片）

該女生在小紅書以「留在香港生活其實真的好幸福」為題發文，指最近看到網絡上有些帖文會抒發在港壓力很大，幸福感低問題，故希望分享她在港念書2年時間內的「思想轉變」和「幸福感瞬間」，表示「愈來愈習慣香港的生活」，並列舉5項優勢解釋何以吸引她要留下。

首先是女性職場友好，沒有年齡焦慮和婚戀焦慮。她指香港職場一切皆看能力，有很多管理層都是優秀女性，同時令女性員工有更多保障和獲得平等對待，亦無人會在乎年紀而催婚。

其次是具明確和有分寸的社交邊界感。她認為港人面冷心熱，習慣了有分寸邊界感的生活準則，辦事情高效簡潔，沒有復雜社會關係，重要是沒有人會隨便評論她的生活。

女生以她所購的帆布袋為例，在專櫃買要近1000元，可是活動優惠期間只要500元左右就能買到。（小紅書圖片）

再者香港屬於世界美食和購物天堂，變相激勵她努力賺錢嘗試新鮮事物，如打卡稀奇古怪的異國餐廳。她又說，從一線大品牌到小眾潮牌的款色都很齊全，各大型商場每季都會派發優惠券，「真的管不住錢包！」，而且香港網購很方便，基本都比香港線下便宜，尤其是做活動時，能省下不少錢。以她提供圖片內的帆布袋為例，在專櫃買要近1000元，可是有優惠時只要500元左右，當中還有包含質檢服務。

然後是城市交通便捷，出入方便。她認為和其他通勤需要1小時以上的大都市相比，反而喜歡香港的「小」，去其他國家旅遊也很容易，「說走就走」。

最後是生活環境的安全指數高，她覺得香港法律非常健全，而且平日不論是在街上還是地鐵站內，或是節日假期，基本上到處都是巡邏的警察，所以很有安全感。

對於樓主力讚香港的5點好處，有網民就表示認同，覺得只要在港生活過後「回不去了」，「人多但不擁擠，房小但配套太好，就算小店超市零食都是進口」；亦有其他網民表示很喜歡香港，未來將準備移居香港展開新生活。

（小紅書）