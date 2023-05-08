餐廳可樂每罐$26　17人用餐埋單$4518　港男嫌貴稱「無下次」惹議

餐廳的餐牌明碼實價，若食客事後不滿收費過高，雙方也至少有據可依。惟1名男子早前就在社交平台發文，表示自己與親戚一行17人拜山後，到鑽石山一上海菜館用餐，其中有6名小朋友，未料結賬時發現餐費約4,500元，即11名成人平均每人約400元。男子仔細查看單據，發現1罐可樂要價26元，直斥「不知仲以為去咗五星級酒店食飯，真係沒下次」。



帖文惹來網民熱議，有人稱在餐廳喝飲品一向較貴，又指只要餐牌明碼實價便沒問題，「大排檔都要廿蚊一罐」；但亦有人認為價錢不合理，「點會諗到一罐可樂要咁貴先得㗎？」。



1名男子早前在社交平台發文，批評鑽石山一上海菜館收費太貴，他們17人分坐兩枱，最後餐費共4518元。（facebook群組「飲食黑店大全」圖片）

該名男食客上周三（3日）在facebook群組「飲食黑店大全」發文，表示他與親戚在上周日（4月30日）拜山後，便到鑽石山一上海菜館用餐，他們一行17人，其中6人為小朋友，在餐廳內「開兩圍枱」。他形容，眾人只點了一些基本菜式，未料結賬時發現餐費達4,518元，平均每名成年人需付約410元。他直言看到單據當下被嚇倒，「最黐線係，10罐可樂收我2舊幾水，冇睇清楚酒水價錢，硬食。其他餸菜質素一般，不知仲以為去咗五星級酒店食飯，真係沒下次」。

樓主同時上傳單據，顯示「餐前小食」每道22元，而其他菜式則平均要價100多元至300多元，其中半隻砂鍋雲吞雞為328元，炒鱔糊則268元，火腿炆津白一客118元；而10罐可樂就收費260元，即每罐26元。

不過，部分網民看後反指樓主等人應在點菜前便問清楚價錢，餐廳明碼實價，故責任不在餐廳。（《愛回家之開心速遞》劇照）

帖文一出很快便引來網民討論，但部分人反指樓主等人應在點菜前便問清楚價錢，餐廳明碼實價，故責任不在餐廳，留言指「明買買（明）賣，無呃你喎」、「寫咗喺餐牌，自己唔睇點怪人？」、「大排檔都要廿蚊一罐」。然而，亦有部分網民認為餐廳的收費不合理，故能理解樓主為何發文抱怨，「26蚊一罐可樂，好過去搶啦」、「而家話佢貴，呻下都唔得？」、「點會諗到一罐可樂要咁貴先得㗎？」。惟帖文目前已被刪除。