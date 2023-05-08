狐狸被急凍冰封　鼻噴氣泡竟非最後一口氣　網民科學分析背後原因

大自然適者生存，一隻紅狐不知是落水溺斃還是游泳游到一半被凍死，遺體被凍結冰封在湖中，動作栩栩如生讓人看了不勝唏噓。



【圖輯】鼻噴氣泡竟非「最後一口氣」？網民科學分析背後原因（點圖放大看完整圖片及氣泡出現的原因👇👇👇）

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外國網友分享一張照片，一隻紅狐大半身子潛在結冰的湖水中，不明原因已氣絕身亡。雖然已成遺體卻給人很生動的感覺，飛機耳還浮在水面上，鼻子前有些許泡泡，看似是死亡前呼氣的氣泡。

網友表示：「過河遇上寒流，河水瞬間結冰？」、「生命的藝術」、「大自然就是這樣殘酷無情」、「好像寶可夢的伊布」、「What does the fox say：咕嚕咕嚕」、「連鬍鬚都看得好清楚」。然而有網友解釋，鼻子前的泡泡不是生前最後一口氣，而是湖結冰時水體積膨脹，把狐狸胸腔剩餘的空氣擠壓出來造成氣泡結冰。

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先前也有獵人發現遭冰凍身亡的狐狸，一隻狐狸疑似踩到薄冰而落水凍死，直接變成「冷凍標本」，皮毛都相當完整，最後獵人用鋸子把這隻狐狸標本鋸下，放在家族經營的酒店中，提醒民眾在結冰的河水上嬉戲要當心。

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