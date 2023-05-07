四腳爬爬似斑馬狗又生鬃毛「一晚吃20萬白蟻」品種連獸醫都不知道

大自然有許多動物讓人嘖嘖稱奇。最近網路上流傳一段影片，國外動保組織救護人員在草地上發現一隻長相特殊的生物，牠全身上下有著黑色條紋、背上有黑色鬃毛、臉部則像是狗狗的樣子，身體卻長得很像馬，帶回收容所安置後就連獸醫也不知道這是什麼品種的動物。



南非一處動物保護組織接獲民眾通報，在草地上有像是狗一樣的不明生物需要救援，動保組織人員到達現場後將牠取名為「楓葉（Maple）」並帶回收容所照顧。不過，動保組織人員卻不知道楓葉是什麼物種，詢問了所內的獸醫也不知道牠究竟是什麼身分。

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由於楓葉年紀還小，動保組織人員使用了瓶子給牠餵食，並常常將牠帶到戶外，希望牠能夠在休養後盡快恢復身體健康。南非約翰尼斯堡野生動物獸醫院（Johannesburg wildlife vet）的獸醫表示，這隻看起來具有狗臉馬身的動物其實是土狼（Aardwolf），土狼是屬於鬣狗科的生物，與一般鬣狗不同的是，土狼相對溫馴不少，不以哺乳動物為食而是以昆蟲作為主食。

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土狼主要分布在南非地區及東北非，生活在開闊乾燥的平原及灌木地，是夜行性動物，白天在地穴中休息，晚上會出去找尋食物，主要食物為白蟻、昆蟲幼蟲以及腐肉，一隻土狼可以在一個晚上吃掉20萬隻白蟻。

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