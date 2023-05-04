撞樣《哈爾移動城堡》火惡魔卡西法 日本水族館神奇新品種秒爆紅
撰文：聯合新聞網
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《哈爾移動城堡》是宮崎駿相當有名的動畫電影作品，其中的火惡魔卡西法相當受歡迎，沒想到這樣的生物竟然存在於現實生活中。
最近日本一間水族館發現一種新品種海葵，長相跟卡西法相當類似，神奇的外貌吸引不少網友討論。
因酷似《哈爾移動城堡》火惡魔獲命名「卡西法」 點擊放大瀏覽：
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綜合日媒報道，日本三重縣鳥羽水族館與三重大學共同進行採集研究，在雄也灘海域發現了新品種海葵。
該海葵的學名叫做「Stylobates Calcifer」，因為該物種展開觸手的模樣很像宮崎駿動畫電影《哈爾移動城堡》的火惡魔卡西法，因此學名才會以卡西法的名字來命名。
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這隻新品種海葵已經被命名為「姬金唐海葵（ヒメキンカライソギンチャク）」，牠們生活在寄居蟹背部的殼上，本身會分泌特殊物質將貝殼擴張，並食用寄居蟹吃剩的食物，兩者互為共生關係。
目前在鳥羽水族館有姬金唐海葵的活體樣本，提供給喜歡海洋生物的民眾參觀。
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