撞樣《哈爾移動城堡》火惡魔卡西法　日本水族館神奇新品種秒爆紅

《哈爾移動城堡》是宮崎駿相當有名的動畫電影作品，其中的火惡魔卡西法相當受歡迎，沒想到這樣的生物竟然存在於現實生活中。



最近日本一間水族館發現一種新品種海葵，長相跟卡西法相當類似，神奇的外貌吸引不少網友討論。

因酷似《哈爾移動城堡》火惡魔獲命名「卡西法」 點擊放大瀏覽：

+ 11

綜合日媒報道，日本三重縣鳥羽水族館與三重大學共同進行採集研究，在雄也灘海域發現了新品種海葵。

該海葵的學名叫做「Stylobates Calcifer」，因為該物種展開觸手的模樣很像宮崎駿動畫電影《哈爾移動城堡》的火惡魔卡西法，因此學名才會以卡西法的名字來命名。

【同場加映】路邊驚見「觸手異形」如美杜莎蛇髮瘋狂蠕動 網揭怪物級再生能力（點擊放大瀏覽）：

+ 12

這隻新品種海葵已經被命名為「姬金唐海葵（ヒメキンカライソギンチャク）」，牠們生活在寄居蟹背部的殼上，本身會分泌特殊物質將貝殼擴張，並食用寄居蟹吃剩的食物，兩者互為共生關係。

目前在鳥羽水族館有姬金唐海葵的活體樣本，提供給喜歡海洋生物的民眾參觀。

【同場加映】「夢幻海神」現身小琉球 如外星生物比錢幣還小 靠一招「隱形」（點擊放大瀏覽）：

+ 4

延伸閱讀：

章魚體內首次植入電極讀取思想 發現前所未見的腦波

超速被拍「國家級追焦照」！警察看駕駛座傻了決定不罰：真的非常幸運

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】