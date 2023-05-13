離譜！逸東邨住戶扔未熄煙頭落街　燒燶樓下被單　房署可終止租約

高空擲物已夠缺德，將帶有火種的煙頭扔落街，行為更離譜！有居於東涌逸東（一）邨的女住戶於網上發文大呻，樓上住戶將未熄滅煙頭扔出窗外，結果燒燶其正晾曬的被單，被燒出一個焦黑的洞。她怒斥該住戶缺德，幸當時被單仍未晾乾，仍是濕的狀態，未有釀成大火，直言「下次唔好彩就係一場火災」。管理處隨後亦貼出通告，警告住戶切勿掉煙頭，房署可根據「屋邨管理扣分制」向嚴重個案違規單位扣15分及引用房屋條例終止租約。《香港01》正向房署查詢。



有居於東涌逸東（一）邨的港女於網上發文大呻，樓上住戶將未熄滅的煙頭扔出窗外，結果燒燶其正晾曬的被單一小部份。（facebook群組「東涌逸東邨谷」圖片）

樓主於facebook群組「東涌逸東邨谷」發文批評，有居於逸東（一）邨善逸樓的中高層住戶將未熄滅的煙頭扔出窗外，燒燶其正晾曬的被單，從照片可見，被單有一小部分被燒至焦黑。她怒斥：「食煙還食煙，扔煙頭落街都由你！但唔該你扔煙頭落街之前熄一熄火，今次好彩張被仲濕緊冇變大火，下次唔好彩就係一場火災」。

樓主指出，該住戶不時將未熄滅煙頭扔出窗外，「煙頭唔係第一次，只係今次發現燒焦地方比平時大，久唔久仲又扔雞骨／倒可樂／倒水等等」，她十分苦惱，直言「我都唔知可以做咩」，批評「自私的人就係永遠唔會怕傷害到人」。

樓主表示，已就事件報警，亦已向物業服務辦事處投訴，大廈張貼了一張「切勿掉煙頭」告示，提醒住戶「顧己及人，切勿以身試法」。

樓主表示，已向物業服務辦事處投訴，大廈張貼了一張「切勿掉煙頭」告示。（facebook群組「東涌逸東邨谷」圖片）

網民紛紛留言斥責缺德的住戶，「啲人真係好奇怪，屋企好似冇垃圾桶，總係鍾意丟嘢落街，一啲公德心都冇！」、「自己屋企有煙灰虹，做咩咁自私掉出窗外，真係不知所謂，禍害其他住戶？唔好再有下次，習慣了就變災難」、「自己自私都算喇，一個唔該燒埋人間屋，到時叫人住邊」、「有這樣的X街就永無寧日，上次我廁所窗口就是着火，我返工細仔未起床，我嚇到腳都軟」。

根據房署「屋邨管理扣分制」，住戶高空拋擲可造成危險或人身傷害的物件，可被扣15分，房委會同時會引用《房屋條例》發出遷出通知書，終止其租約。