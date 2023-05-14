女子腸鳴兼伴隨「呱」聲！肚子變大卻從不放屁　求醫終揭患大腸癌

眾所周知肚子餓時會發出「咕咕聲」，但原來這種聲音也是患癌的徵兆！台灣有醫生在電視節目中指出，若然出現腸鳴卻又不放屁，甚至肚子日漸變大，則要小心注意，因為他曾遇求診者出現腸鳴，並伴隨青蛙般「呱」的叫聲，加上肚子日漸變大，無法忍受才求醫，最終被診斷為患上大腸癌。



台灣有醫生指出，曾遇患者出現腸鳴，並伴隨青蛙「呱」的叫聲，加上肚子日漸變大，無法忍受去求醫，終被診斷患上大腸癌。（示意圖／GettyImages）

台灣安南醫院副院長許秉毅在TVBS節目《健康2.0》中分享病例，指有位年約45歲的護士求診，表示她偶爾會有頗為明顯的腸鳴，初時未覺異樣，後來腸鳴開始伴隨「呱呱」聲，如同青蛙叫聲般，雖覺奇怪，但只是吃藥了事。不料之後她肚子漸大起來，完全沒有放屁，故到醫院求診，醫生一看電腦掃瞄便發現她橫結腸出現腫瘤，診斷患上大腸癌。

許醫生續指，當腫瘤長到某個程度時，會造成部份腸道阻塞，此時食物、水和空氣皆無法通過，而前面的腸道不停蠕動，便會導致腸鳴聲出現；加上偶爾腸道用力收縮，前方空氣通過時，「呱」聲便會特別響亮。假若腫瘤最後脹大並將腸道完全阻塞，屆時肚子就會變大。

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許醫生提醒，理論上有大量腸氣的狀態下，應該要放屁排出，所以若遇到肚子漸大，加上沒有放屁的情況，就表示整個腸道都被阻塞。他補充，其實腸鳴很普遍，較常出現原因是腸胃蠕動太快或緊張造成，但如果有便秘、肚子絞痛、肚子變大、不放屁等等的症狀，便應盡快求醫查看問題。

（《健康2.0》）