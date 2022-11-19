新冠快測買錯驗孕棒　男網友驚見「陽性」求教　醫生：可能是癌症

有名男網友在PTT發文，提到因家人快篩錯買成驗孕棒，好玩拿來用用看，結果居然出現淡淡兩條線的陽性反應。



他嚇得急忙發文詢問：「有人知道這是怎麼回事嗎？」網友紛紛留言：「好像真的要去檢查一下」、「代表你可能有睪丸癌，要切了」。

醫生則表示平常可趁洗澡時自我檢查睪丸是否平整、平順，有無突起硬塊，會比用驗孕棒測試睪丸癌更重要。

驗孕棒驗出睪丸癌外國早有案例 醫生教這樣自我檢查（點圖放大閱讀）：

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該名男網友日前在PTT上以「急！認真問：男生驗孕有淡淡陽性正常嗎」為題發文，他提到，先前因為快篩之亂，家中長輩不小心買錯，買成驗孕棒，「想說也用不到拿來玩玩」，結果一驗，發現上面浮出現淡淡的第2條線，急忙請教大家：「有人知道這是怎麼回事嗎？」

貼文一出，許多網友開始打趣留言，「恭喜老爺」、「你是男的嗎」，不過之後也有網友認真提醒，這可能是罹患了睪丸癌，「不正常」、「可能有睪丸癌」、「好像真的要去檢查一下」、「之前新聞有報過了，有睪丸癌的可能」、「代表你可能有睪丸癌，要切了」。

嚇得原PO趕緊喊：「謝謝各位，我再去泌尿科看看，希望不是癌症，現在需要沉澱一下心情。」疑似受到不小打擊。

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從國外的案例來看，過去有一名英國青年用驗孕棒檢驗出罹患睪丸癌，就是因為驗孕棒的原理是檢測荷爾蒙「人類絨毛膜性腺激素（Human Chorionic Gonadotropin）」，而女性在懷孕時會產生這種荷爾蒙，因此能夠檢測是否懷孕；而男性的「人類絨毛膜性腺激素」則是出現在罹患睪丸癌時。

台北榮民總醫院泌尿外科主治醫生林志杰，在《TVBS新聞網》表示驗孕棒是以「β-人類絨毛膜性腺激素（簡稱β-hCG）」來當做懷孕與否的指標，這個也是睪丸癌的腫瘤指標之一，不過並不是所有睪丸癌患者，都有β-hCG升高的跡象；所以男性朋友可以趁洗澡時自我檢查，摸一下睪丸是否平整、平順，有無突起的硬塊，都會比用驗孕棒測試睪丸癌更重要。

林志杰醫生提醒，10～30多歲的年輕男性是睪丸癌好發族群，如果有睪丸出現成長速度快的硬塊就要特別注意，而且睪丸癌的癌細胞擴散速度很快，必須盡快開刀，也建議在化療前先儲精，以防後續會有無法生育的狀況。

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