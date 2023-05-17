好人好事｜護士新郎結婚遇賓客癲癇發作　暖心新娘：先救人再結婚

救死扶傷是醫者之責。江蘇有任職護士的新郎在大喜之日，聽到隔壁宴會廳有賓客呼救，趕往得知是有人癲癇發作，失去意識、倒地抽搐，於是即時暫停婚禮程序，先去幫忙患者。而新娘也大力支持，兩人暖心舉動獲網民大讚！



男護士馮路坤大婚之日遇上賓客癲癇發作。（《我蘇特稿》微博影片截圖）

根據《我蘇特稿》報道，事發於5月7日，當日是江蘇淮安男護士馮路坤大婚之喜，就在他和新娘迎賓時，突然聽到隔壁宴會廳有人大喊『有沒有醫生護士在』。作為醫護的馮路坤即時趕去，發現1名患者倒在地上，意識不清、全身抽搐，「當時判斷很有可能是癲癇的急性發作」，即時為患者急救。影片可見，穿着西裝的馮路坤上前查看患者情況，又蹲下來在旁照顧患者。

其間，新娘也告訴馮路坤救人要緊，救完人再行禮也不遲，並且一直在旁為他打氣。而馮路坤的同事得知後也紛紛上前幫忙，直至救護車到達將患者送往醫院為止。馮路坤事後表示，「覺得身為醫務人員在任何場合碰到這種事情，都要第一時間挺身而出」。

事件引起網民熱議，不少人大讚新郎善良，「功德+1」、「救人一命，勝造七級浮屠」、「大喜的日子在救一人，積福」、「這是多麽溫暖而又有愛的畫面啊！這個婚結的太有意義啦！」。

（《我蘇特稿》微博）