有線主播錄影廠內齊跳「開花舞」獲網民瘋傳　傳惹高層不滿急刪片

韓國女團BLACKPINK成員智秀（Jisoo）歌曲《Flower》的「開花舞」近日成為網民模仿拍攝的熱門題材，連一眾新聞主播也組成「女團」加入拍片！日前有線新聞部1日內有3位主播離職，5名女主播在錄影廠內齊跳「開花舞」作為紀念，更將片段上載至個人instagram，獲網民瘋傳大讚有噱頭。不過，據知片段流出後惹來有線高層不滿，新聞部內部更發通告要求同事「謹言慎行」，保持專業形象，令主播們急急刪除片段「補鑊」。



日前有線新聞部5名女主播在錄影廠內齊跳「開花舞」，更將片段上載至個人instagram，據知片段流出後惹來有線高層不滿，令主播們急急刪除片段「補鑊」。（ig影片截圖）

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有線新聞部主播余茵娜、梁思齊、梁家正本周二（16/5）同日離職，獲同事送上鮮花、蛋糕等禮物歡送，一眾主播更在錄影廠內齊齊拍照留念。其中5名女主播梁思齊、余茵娜、陳凱筠、羅添盈、郭希琳一改平日認真形象，組成臨時「新聞女團」，於新聞部佈景前齊跳Jisoo@BLACKPINK歌曲《Flower》的「開花舞」，並將片段上載至個人instagram自娛，余茵娜更於限時動態記錄「拍攝花絮」：「超業餘Cover，即日夾舞的五朵Flowers，但高踭鞋好吵。」

片段引來網民討論及瘋傳，有粉絲大讚5名女主播跳得有板有眼，「喜歡見到主播活躍的一面」、「好過癮，好玩。證明工作環境唔會太差」。不過也有網民認為，主播在公司拍攝相關影片會影響形象，「新聞主播專業何在！」、「莫非她們將轉型做綜藝節目？」。而被稱為「香港新聞教父」的資深傳媒人黃應士亦在帖文留言批評「A true disgrace to the craft of journalism!（對新聞業的真正侮辱！）」。

被稱為「香港新聞教父」的資深傳媒人黃應士（左）在相關影片帖文留言批評「A true disgrace to the craft of journalism!（對新聞業的真正侮辱！）」。（資料圖片）

據了解，相關片段曝光後觸動有線新聞部管理層神經，新聞部員工隨即獲發內部通告，內容要求同事「謹言慎行」，維持新聞專業形象，同時提醒新聞廠不應成為玩樂平台。而曾經將片段上載至ig的主播們事後亦急急補鑊，將片段從社交平台刪除，惟片段及相片等早已被網民截圖瘋傳。