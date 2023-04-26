農媛爭議｜着迷你裙高踭鞋唔耕得田？網民3個理由為眾「媛」平反

內地近年來網路上吹起一股「媛」網紅風潮，指的是許多身材、外表姣好的女網紅，為賺取流量而特意穿上清涼暴露的服裝，將照片或影片PO上網以吸粉的行為。



例如在佛堂的「佛媛」、在醫院的「病媛」、餐點外送的「外賣媛」等。最近還流行起在農村務農的「農媛」、「田媛」，有人到田中工作，身上卻穿著違和感強烈的高跟鞋、緊身短裙、開衩旗袍等。

中國網友也批評網紅太作秀，為博取眼球而不擇手段。

點擊放大瀏覽微博上熱傳的「農媛」照片及部分網民為她們平反的理由：

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在中國社群平台上流傳的「農媛」照片，可見部分女子穿著高跟鞋、窄裙、絲襪等時髦的衣服，還要開農耕機、犁田、餵豬，就像是「為了擺拍而擺拍」。儘管這種作法褒貶不一，但仍然為網紅們帶來高流量。

「媛」本來是形容女子美好的樣子，但中國網路用語如「佛媛」、「病媛」、「菜媛」、「茶媛」、「核酸媛」等照片及影音獲得大量關注，部分網紅在醫院、宗教場所等地擺拍，身上穿著貼身性感衣物，此種現象愈來愈流行，後來衍生出各式各樣的「媛」，還被戲稱為「媛媛不絕」。

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「媛媛不絕」的網路現象也引發許多人士批評，認為根本是一種畸形的網路經濟；中共中央網信辦也曾在今年１月發表公告要整治這種「藉低俗著裝、露骨動作等方式，打造『酒店媛』、『景點媛』、『雪媛』、『農媛』、『外賣媛』等各類低俗人設，進行炒作引流的問題」。

部分網民替女士們平反：有些只是觀光打卡照 卻被盜用硬加上「媛」字

但也有中國網友認為，「媛」本該是用來讚美女子的字詞，例如「名媛」、「淑媛」，如今卻在網路上漸漸變成貶義詞，是部分媒體對女性的污名化。

過程中更有一些只是單純想在觀光景點拍美照的女性，照片卻遭人盜用，還被冠上「某某媛」的稱號、受到網路欺凌。

另有觀點認為，雖然網紅的主要目的是為了博取流量，但只要沒有傷害到別人，進行任何裝扮都是他們的權利。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】