九巴好車長！乘客發文表揚40X車長　大雨下3行為顯盡責駕駛態度

這位九巴車長如此為乘客途人着想，確實值得表揚！有九巴乘客近日於網上發文表揚盡心盡力工作的車長，指出1名駕駛40X線的車長於大雨中非常小心地行駛，路經水氹時會減慢車速，避免水花濺濕途人，靠站停車時又會貼近行人路邊和降低車身，方便乘客上車。優質的服務態度令樓主感動讚嘆，「願好人一世平安，好人好事是值得表揚的，而且好司機的確買少見少」。



有九巴乘客近日於網上發文表揚盡心盡力工作的車長，指出1名駕駛40X線的車長於大雨中非常小心地行駛。（facebook群組「沙田之友」圖片）

該乘客於facebook群組「沙田之友」發文憶述，日前中午下非常大雨，他在城門隧道轉車站乘坐40X線九巴，他留意到葉姓車長於天雨路滑期間非常小心地行駛，路經水氹時會減慢車速，避免水花濺濕途人，靠站停車時為避免乘客淋濕和更易上車，會貼近行人路邊和降低車身。

樓主指出，很少車長會貼近行人路邊和降低車身予普通乘客，通常只會為殘疾人士調校，而且該車長還每個站都這樣做，讚揚「真係好罕有嘅好心司機」，祝福「要健康平安」。

樓主說，雖已直接致電九巴客服熱線表揚車長，「但因高昂的情緒未能停止」，故再於網上表揚。他表示，「願好人一世平安，好人好事是值得表揚的，而且好司機的確買少見少，好人好事繼續發揚光大，默默耕耘有目共睹嘅正能量！」。

樓主說，雖已直接致電九巴客服熱線表揚車長，「但因高昂的情緒未能停止」，故再於網上表揚。（示意圖／資料圖片）

網民留言大讚，「真係難得嘅好司機」、「好司機，值得表揚加人工」、「貼近路邊石同降低車身對我呢啲無表徵，但係有風濕痛嘅年輕人好有幫助，好好表揚一下呢個司機」、「好人一生平安健康，你都好好，肯花時間寫同打電話讚個司機。其實唔理咩嘢行業，敬業樂業嘅永遠值得特別尊重」。

也有網民批評部分車長服務態度較差，「但我諗只係得千分之一好司機啫！好多X街司機見有人追巴士追到門口佢扮睇唔到開車！」、「好司機唔多了，好乘客更加唔多」、「我差唔多日日坐40X，真係有個司機會降低車身比乘客上車，仲要得我一個上都開二面車門。坐40X坐到葵俊苑，再轉車嗰啲司機就唔同，故意開到欄杆位，勁迫你側身上車，仲要只開一面車門，真係對待天淵之別。多謝樓主讚賞好司機，坐得巴士多已遺忘欣賞好司機，可能俾車長虐待多，下下行下刹下車」。