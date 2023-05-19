一人霸2位？老婦搭巴士餸菜放旁邊座位　乘客PO相公審1點反惹爭議

使用公共交通工具時理應盡量不影響他人，不過有港女表示，日前乘搭巴士時看見有老婦坐在2人座位，而其帶着的餸菜佔了另一座位約一半位置，影響其他乘客就座，她不滿對方自私行為，故發文至網上公審。有網民斥責婦人極度自私，「好似佢坐先，兩個位都係屬於佢咁」；惟有人指出車上疑似仍有空位，質疑樓主公審用意，覺得是小題大做。



有乘客稱搭乘巴士時，遇見有長者霸佔旁邊座位一半位置放餸菜，影響其他乘客就座，故拍照公審其自私行為。（FB「沙田之友」圖片）

該女乘客在Facebook「沙田之友」群組發帖，怒言「人多上車，係都唔讓座，自私行為」。從圖片所示，1名老婦坐在巴士下層右方靠窗邊座位，而其帶着的餸菜「霸位」了旁邊座位一半位置，或會導致其他有需要的乘客無法就坐。

對於老婦行為，有網民覺得離譜，「好多呢啲人」、「好似佢坐先，兩個位都係屬於佢咁」、「最慘攞起啲菜後，張凳濕晒坐唔到，佢繼續擺」、「多唔多人上都唔應該啦」、「開聲話佢嘛」、「係我就夾硬坐落去」。

亦有人質疑車上仍有空餘座位，完全不像擁擠多人，覺得是樓主小題大做，「點睇都唔似得呢個位」、「你係咪親眼見到有人過去都唔讓位先？」、「你要坐咪照坐，通常有人坐落去都要收返埋啲畀人，有時短途車啲人都費事坐，畀人擺下又有咩所謂」。有留言就猜測會否只是誤會，「會唔會Auntie無為意？如果特登就唔會將菜放在自己身上」。

對於網民質疑，樓主指她是親眼目睹有男士坐在老婦身旁位置，老婦都不收起飯菜，以致對方半邊身被迫出座位以外。（《流水落花》劇照）

對於網民的質疑，樓主就補充，她是親眼目睹有男士坐在老婦身旁位置，老婦都不拿起隨身物品，以致對方半邊身都被迫出座位以外，當有同車乘客勸喻老婦取起物品時，老婦亦假裝聽不到，所以才會拍照公審老婦為人自私。

（Facebook「沙田之友」）