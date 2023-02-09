被前男友全身寫滿「淫蕩」33歲台女揭超慘遭遇　無恥解釋令人仲嬲

33歲台灣藝人「優格姐姐（DoReMi姐姐）」林姵君，自出道以來因擁有亮麗外型，曾被封為「兒童台最正姐姐」，沒想到她在成長過程中卻因為出眾的外表，有許多次遭到言語羞辱的不佳體驗。她在2月7號發文分享自己遭遇言語騷擾的經歷，並坦言曾交往過一任趁她喝醉後拿筆畫她胸部、在身上寫滿「淫蕩」二字的男友，讓她在之後的7、8年都是受害者狀態，且不斷在「為何我會遇到這種事」的痛苦裡翻滾著，引起網友熱議。



【圖輯】「為何我會遇到這種事…」林姵君被前度全身寫滿「淫蕩」二字（點圖放大她還原恐怖遭遇👇👇👇）

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優格姐姐在文中回顧了幾個在人生中遭受到的騷擾的狀況，表示她在童年曾被男性親戚捏胸部，說是要「檢查發育」，當下的她只覺得丟臉，愣在原地動都不敢動，一句話也沒說。長大出社會之後，某位前輩在她彎腰拿完地上東西後跟她說：「把妳的胸部收起來，我沒有要看。」那名前輩的手還在空中揮呀揮的，意指她不要這樣露，當下優格姐姐慌亂解釋自己不是故意露出上胸的，下意識的壓著胸部，然後連聲道歉，直到回到家，她才越想越生氣，甚至氣哭了，充滿疑惑：「我為什麼要為這種事道歉？然後還覺得自己很丟臉？」

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之後優格姐姐交了一任「藍鬍子男友」，讓她深陷惡夢當中長達數年。對方某次在她喝醉時，拿箱頭筆在她胸部劃圈，並在她全身寫滿了「淫蕩」字眼，等她起床看到全身被塗鴉不雅字眼之後，她非常驚恐的問當時男友：「為什麼你要這樣？」 對方則無關痛癢表示：「好玩嘛！」 讓她難以接受，甚至造成內心陰影。

在與Xargon結婚後，優格姐姐坦言曾有數次因為她的「略低胸」的穿著吵架的狀況，其中一次是她有一件很喜歡的T恤，穿上之後如果彎腰就容易曝光，雖然她明白老公出於保護老婆、擔心老婆被意淫的不安心情，但也開始思考，是否能透過自己這些經驗，帶給社會一些反思：「女孩們，我們一時沒辦法改變世界，但我們能先改變自己的態度，收回自己身體所有權，長出力量，開始珍愛我們身體的每一部分。」並提出質疑：「為什麼男生熱了可以打赤膊，女生不行？」引起熱議。

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