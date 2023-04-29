養20年兒非親生！DNA鑑定揭真相　人夫佈局7年完美復仇　妻子慘了

【DNA／親子鑑定】男人戴綠帽要報仇，7年未晚！內地近日熱傳，1名人夫經DNA親子鑑定發現養了20年的兒子竟非自己親生，於是以「假離婚」等方式精心佈局復仇，當妻子反應過來時已「中年淨身出戶」，無法分得家產，欲哭無淚。事件引來網民熱議，認為妻子的下場「大快人心」，「作為一個女人都看不下去了」、「這女人真渣到家了」、「早離開早幸福」。



有人夫經DNA親子鑑定發現養了20年的兒子竟非自己親生，於是以「假離婚」等方式精心佈局復仇。（示意圖／gettyimages）

綜合內地媒體，男子向勇和女子王琴戀愛期間曾經分手，但有一天王琴突然上門表示自己懷孕，要向勇負責。向勇初時不太情願，惟眼看王琴已經懷孕，加上雙方父母壓力，2人於是奉子成婚。

2人結婚沒多久就生下兒子，雖然向勇推算時間感覺不對勁，「怎麼孩子八、九個月就出生了？」，但當父親喜悅加上初婚感情不錯，未有深究。然而結婚時間一長夫妻感情轉淡，王琴整天在家閒着不幹活，2人常常吵架，向勇為了孩子忍了下來，「哪怕是為了孩子，這段婚姻也得繼續下去」。

結婚時間一長夫妻感情轉淡，2人常常吵架，向勇更揭發兒子非親生。（網上圖片）

後來向勇想要一個女兒，惟由於當時生二胎要罰錢，於是向勇建議利用「假離婚」，即2人先離婚，待生下孩子再復婚。王琴不虞有詐，與向勇到民政局辦理了離婚，沒想到竟是「精心報復」的開端。

王琴不久後誕下女兒，然而多次提出要和向勇「復婚」，都被向勇推卻，原來期間向勇發現了隱藏20年的驚天秘密──養了20年的兒子竟非親生。事緣他一直疑惑，為什麼兒子長相、膚色、髮型還是性格都不像自己，於是下定決心帶兒子做親子鑑定，結果證明「非親生」。悲痛的他萌生復仇計劃，以生第2胎為由讓王琴「自願」離婚。

向勇更把夫妻共同奮鬥財產，移轉到自己和女兒名下，女兒撫養權也歸他。（網上圖片）

到女兒7歲時，王琴跟向勇攤牌，向勇表明不會與王琴「復婚」，意味王琴已是真正「淨身出戶」，而向勇更把夫妻共同奮鬥財產，移轉到自己和女兒名下，女兒撫養權也歸他。不過看在多年夫妻情分，向勇花28萬人民幣（約32萬港元）給王琴買房子養老，還給了5萬人民幣（約5.7萬港元）生活費。

然而王琴堅持兒子是向勇親生，認為自己被污衊，要求分向勇一半財產。惟向勇明言，「妳不承認可以，去法院起訴吧，想得到一半家產門都沒有」。

王琴堅持兒子是向勇親生，認為自己被污衊，要求分向勇一半財產。（網上圖片）

事件引來網民熱議，「大快人心，爽」、「作為一個女人都看不下去了，臉都丟光了還鬧」、「這女人真渣到家了」、「不要臉的開始，不要臉的結束。正好」、「早離開早幸福」。也有網民質疑事件真偽，「假的吧？親子報告放出來就能讓她閉嘴退縮，還任由她鬧？」、「會不會在醫院裏就抱錯了」。