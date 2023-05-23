商家賤招剝榴槤殼偷藏果肉　醒目女1招揭發：差點扔了30塊錢！

不少人買榴槤都會請店員幫忙剝殼取肉，山東有女顧客日前這樣做時，就發現店員似乎想「偷藏果肉」。原來她前一天買榴槤，發現店員撥果肉出來時，將1塊特別大的果殼扔進紙箱，於是她翌日再去買時就仔細盯着，果不其然在店員準備扔掉的殼中發現尚有果肉，於是不忿表示，「我都懷疑我昨天那個是不是裏面也有漏開的，差點30多塊錢就給我扔了」。



山東有女子請店員幫忙剝榴槤殼取肉，其間發現店員將1房榴蓮肉連殼扔進桌下紙箱中。（影片截圖）

綜合內地媒體報道，5月14日，山東有女子在商場購買榴槤時，請店員幫忙剝殼取肉，其間卻發現店員取果肉時，似乎想趁人不注意，將1房榴蓮肉連殼扔進桌下紙箱中。

從影片可見，男店員從劈開的榴槤中取出一大一小2塊果肉後，就準備將尚有1個圓潤果包未開的殼扔進桌下紙箱，女子即時制止，「這兩個就沒了嗎？開不出來了嗎？」，男店員則表示「沒有了」。但女子堅持要店員剝開果殼，店員照辦後，發現裏面果真還有肉，女子即表示「你看你看，我都懷疑我昨天那個是不是裏面也有漏開的，差點30多塊錢就給我扔了」。

女子事後表示，以往買榴槤一直這樣請店員剝開，直至此次連續2天購買才發現異常。拍攝影片前一天，她留意到店員扔了1塊特別大的果殼進紙箱「覺得不太對勁」，因此第二天購買時就用手機拍片記錄，並仔細觀察，才發現店員疑似想偷藏果肉。「前一天也買了，看到有一房沒拆開就被扔了，所以特地錄了視頻，也不知道是故意的還是不小心」，她特意上傳影片提醒其他買家，以後買榴槤請店員剝開起肉時，一定要小心盯着，以免「一個不留神就被偷走幾十塊錢」。

影片曝光後，不少網民都認為店員「暗藏榴槤」的手法純熟，不似大意，倒像是別有用心，「看着手法已經不是一次兩次了」、「慣犯了這是」、「一個榴槤藏一塊，開十個也夠他當成兩個賣了」。也有網民分享類似經歷，「我有一次買回家才發現不對，挑的時候明明5房，到家4房，真的要看牢」、「我上次買的明明是『三房一廳』，結果到家只有『兩房一廳』」、「我昨天也遇上了，氣」、「我今天去買，她非要給我剝出來，我沒讓。想來也是…」。

（綜合）