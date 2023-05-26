瘋傳日本「最恐怖樓梯」乍看如垂直　網民憂遊客湧往打卡：會受傷

日本一名攝影師分享到岐阜縣旅遊時，發現一處「最恐怖的樓梯」，相當陡峭、近乎垂直，拍下照片後掀起網友熱議。



攝影師小林哲朗在岐阜縣下呂市金山町的河堤旁發現這座樓梯，從他拍下的照片可以看到樓梯非常陡峭，他還分享下樓梯的影片，只有右邊牆上有細長的扶手，站在樓梯口就讓人看到腿軟，他表示走下去的時候很可怕，必須小心翼翼。

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不過，雖然樓梯看起來幾乎垂直，實際上日媒以儀器測量的結果顯示，樓梯的傾斜度為45度。

附近居民表示，因當地常發生洪水，所以在1962年建造了高達10公尺的河堤，但後來有居民抗議無法釣魚，才又增設這一處樓梯，至於為何蓋得如此陡峭，則無從考證。

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網友看到照片後對此留言表示，「我有畏高症，光看照片就發抖了」、「建造它的工人令人驚嘆」、「好危險，一不小心就會摔下去」、「如果沒有任何防止跌倒的措施，我認為這很可怕」。

「我可以預見未來，這裡遊客會增加，會很多人（在這裡）受傷！」、「讓我想起《千與千尋》中千尋走下樓梯的場景」、「感覺沒有很垂直，可能有錯覺效果，但角度還是很驚人」。

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