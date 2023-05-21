日本車站「售票機背後藏了人」？原來是真的　按這裏即如貞子爬出

很多初到日本的人會被嚇一跳！當售票機後突然探出一個人頭來……



實際上，日本的很多自動售票機後都有人，一按人工服務，就會有人從機器後面鑽出來，提供幫助。

你又有沒有見過？點圖放大看看日本車站售票機後的員工：

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真正做到了「人工」智能！

話說，從電視機裡鑽出來的貞子是不是從這裡得到的靈感？

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