日本車站「售票機背後藏了人」？原來是真的 按這裏即如貞子爬出
撰文：日本設計小站
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很多初到日本的人會被嚇一跳！當售票機後突然探出一個人頭來……
實際上，日本的很多自動售票機後都有人，一按人工服務，就會有人從機器後面鑽出來，提供幫助。
你又有沒有見過？點圖放大看看日本車站售票機後的員工：
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真正做到了「人工」智能！
話說，從電視機裡鑽出來的貞子是不是從這裡得到的靈感？
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