元朗客貨車二人組被抄牌拒駛走　向警爆粗口角　工人1舉動惹熱議

本港車多泊位少，違泊問題經常發生，引來警方大派「牛肉乾」。社交媒體瘋傳兩段「違泊二人組」和警員爭執的影片，有司機昨晚（24日）將客貨車違例泊於元朗鳳琴街近鳳群街班馬線後方的行車路，懷疑因被抄牌而心有不甘，一度拒絕聽從警方指示駛離現場。

雙方愈吵愈激動，司機和跟車工人不時爆粗辱罵警員，你一言「X你老X」、我一語「麻X煩」，工人甚至吩咐司機報警，又一度上車打算離開，但遭警員要求出示車牌和身分證。「違泊二人組」聞言感不滿，下車繼續用粗言穢語叫囂，司機不屑揚言「抄乜嘢？抄低記錄咋，咁唔好扮嘢啦，你一係抄多兩張（告票）」。事件引來不少途人圍觀拍片，未知「違泊二人組」最終下場，影片上載者則指「最後要拖車」。

警方回覆《香港01》查詢表示，事發昨晚8時14分，地點為元朗鳳琴街近鳳群街，有輕型客貨車司機違泊被抄牌，收取1張告票，其間情緒激動，與於上址執行職務的警員發生爭執，警員給予口頭警告，案件列作「糾紛」處理。



跟車工人將口罩拉到下巴，雖然年紀老邁，但火氣仍然旺盛，上車前大叫「抄咗牌囉」，而戴眼鏡的警員以同樣聲量表示「咁你咪走囉」。（facebook群組「馬路的事討論區」影片截圖）

有網民昨晚（24日）將兩條影片上載至facebook群組「馬路的事討論區」，可見1輛客貨車泊在元朗鳳琴街近鳳群街的班馬線後方行車路，車頭水撥攝住一張「牛肉乾」。當時司機已經上車，身穿公司制服、滿頭白髮的跟車工人將口罩拉到下巴，雖然年紀老邁，但火氣仍然旺盛，上車前大叫「抄咗牌囉」，而在場1名戴眼鏡的警員以同樣聲量表示「咁你咪走囉」，獲工人反駁「𠵱家咪走囉」。

這時司機打開車門，伸出上半身指「咪走囉，X你老X」，另1名沒有戴眼鏡的警員見狀即走近客貨車駕駛位置，多次向司機表示「（出示）車牌！身分證！」，並指「你架車泊喺度，影響道路安全，明唔明呀？」。

司機未有即時出示證件，反指「𠵱家攞緊畀你呀阿sir」，又取出手機拍片。沒有戴眼鏡的警員繼續警告司機，指出「好多人影住」、「抄咗唔代表可以違例泊車，先生，你明唔明？」。最終司機依言遞上駕駛執照和身分證，和工人一起下車，詢問「𠵱家抄咩啫？」，工人更一度斥「你抄呢啲就唔X得」。

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司機向工人好言「安慰」，指「你唔X使同佢哋講嘢，我嚟啦」，隨後多次詢問警員記錄個人資料的目的，甚至出言挑釁「抄低記錄咋，咁唔好扮嘢啦，你一係抄多兩張（告票），你抄咩先？」、「無透明度？」。

這時戴眼鏡警員回應表示「check身分證」，司機再質疑「問你唔又講」，但遭警員反駁「一定話你知㗎？」，工人立即幫口，「點解唔話得？你攞我身分證去邊度？身分證係我私穩」，甚至激動到一度走音。司機見雙方愈見激動，一邊摸頭，一邊繼續說，「查身分證吓話，講呀嘛，問你又唔X講，啱啱又講，一係唔好講」。

第二條影片片長大約1分37秒，顯示司機和跟車工人仍然站在車旁，繼續和兩名警員口角，雙方聲量頗大。司機更取出手機拍片，跟車工人則大叫「我大聲咁點？」、「X你老X」，沒有戴眼鏡的警員多次詢問「你唔係唔走？唔走就拖你」，相信事緣司機遭到抄牌後，繼續拒絕駛走客貨車。

經過一輪擾攘，司機和跟車工人上車打算離開，不過沒有戴眼鏡的警員卻走近客貨車駕駛位置，向司機表示：「畀咗警告你，你唔合作，頭先你話唔走，𠵱家咪拖你，你落車，唔好講咁多嘢，你落車！」

司機和工人下車，後來工人一臉怒容，多次吩咐司機報警，並一度大叫「麻X煩」。工人提出報警的舉動引來拍片者輕聲訕笑，司機其後致電求助，沒有戴眼鏡的警員亦用手機通知同袍。兩段短片至此結束，未有拍到「違泊二人組」下場，但上載者指「最後要拖車」。

影片引來大批網民討論，有人留言指「個白頭佬叫報警嗰下，真係笑出嚟」，其他人亦指「要X差人，又要揾差人？」、「好想知佢報警報咩？我同警察有糾紛，麻煩叫警察嚟吖」，亦更有網民指「叫咗幾次叫佢走都唔走，係都要攞彩」、「有咩好嘈呢？違例泊車預咗被人抄啦，第一日揸車？」

警方回覆《香港01》查詢表示，事發昨晚8時14分，地點為元朗鳳琴街近鳳群街，有輕型客貨車司機違泊被抄牌，收取1張告票，其間情緒激動，與於上址執行職務的警員發生爭執，警員給予口頭警告，案件列作「糾紛」處理。