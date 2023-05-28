婚宴遭趕離場！女生穿破洞牛仔褲被嫌唔得體　女家親友想強行拉走

這樣穿搭去喝喜酒，合適嗎？台灣有女生指她較早前參加同事婚宴，當天穿上白色恤衫，並配搭稍微破洞的牛仔褲，不料吃完一道菜便被女方親友請出去，同場其他來賓亦斥責其衣着不符合場地要求，女方親友更試圖將她強行拉離會場，因而感到憤怒，稱「第一次聽到喝喜酒不能穿牛仔褲」。有網民認為牛仔褲這種休閒風的確不適合參加飲宴，「真的蠻瞎的」；不過亦有人認為如果真的有嚴格規定，應預先告知賓客，而非即場趕人離開，行為亦相當無禮。



台灣有女生較早前參加同事所邀的婚宴，當天穿白色恤衫，並配搭稍微破洞的牛仔褲，不料卻被女方親友請離場，更被質疑衣着和場合不符。（《愛回家之開心速遞》劇照）

該女生在匿名公社以「吃喜宴穿牛仔褲叫沒禮貌？」為題發帖，指她較早前參加同事婚宴，當天穿白色恤衫，下身配搭稍微破洞的牛仔褲，不料才吃一道菜便被女方親友請出去，新娘弟弟稱「如果你不自己走出去，別怪我拉你離開」，而一位上了年紀的女人亦要求她看看這是什麼場合，再看看穿搭合適與否。

樓主無奈表示，「我完全不知道我到底哪裏做錯」，更質疑「一定要穿套裝還是裙子才行嗎？」。她稱雖然餐廳高級，但她也包了6,600元新台幣（約1,680港元）的人情，加上她是男方那邊邀請過去的，不滿稱「你一個女方弟弟管我穿牛仔褲，是住太平洋嗎（管很寬）？」。

其後女方親友覺得她們不被尊重，看樓主沒有站起來意慾，便想強行拉起樓主離開會場，惟樓主堅持不走，幸好新郎和其家人及時到來，女方親友才肯放手，事後新娘亦有向樓主道歉。樓主自問穿著乾淨整潔，並無失禮，故怒言「活了35年參加超過10次婚宴，第一次聽到喝喜酒不能穿牛仔褲」。

樓主自問穿著乾淨整潔不失禮，故怒言「活了35年參加超過10次婚宴，第一次聽到喝喜酒不能穿牛仔褲」。（示意圖／GettyImages）

對於樓主穿破洞牛仔褲去喝喜酒，有網民認為的確不太禮貌，「真的蠻瞎（不通情理）的」、「破洞牛仔褲確實太不正式，一般牛仔褲也不太合適」、「穿着得體，是對主辦單位尊重」、「在典禮和宴會還堅持輕鬆穿搭台灣風格，只能說台灣禮儀教育還有很長的路要走」。

不過亦有人支持樓主，認為重要的是主角觀感，其他人無資格說三道四，「總比穿個薄紗透視裝，搶了主角風采好吧」、「就算穿得不合禮儀，在那麼多人面前把人趕出去，讓別人難堪，難道就很有禮貌很尊重人？」、「來者是客，既然收了紅包也要讓賓客入席」、「如果這麼講究的場合，門口就要禁止進入了」。