2杯飲品怎袋才不易倒瀉？日本生活智慧王IG　分享勁多日常小點子

天氣變得越來越熱，出門在外時總是想來杯清涼的飲料解解渴。



不過有時如果點超過一杯手搖杯，要拎着走時，就需要額外杯墊之類的道具，否則就很容易倒翻。有位日本網民想到一招，只要用塑膠袋做點巧思，就能夠一次輕鬆攜帶兩杯飲料。

這個「生活智慧王」IG，盡是簡單易學的日常秘技！（按圖了解）

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根據日本媒體《grape》報道，日本IG網民「shi_bamama」，平時就喜歡分享許多生活小技巧。近來他拍影片示範，平時在外用塑膠袋裝兩杯飲料時，只要在放入第一杯之後，將旁邊反轉折過來，就能夠裝入第二杯飲料。如此一來就能穩穩的拎着，不需要靠底下墊子就能固定。

網民們看到這招，紛紛表示：

．「太厲害了」

．「好棒的點子」

．「原來如此！一開始就該這樣做」

．「好強！我是在餐廳工作的，這招會很管用」

．「下次去麥當勞時就這麼辦」

．「可惜最多只能裝兩杯」

．「雖然聽說這個方法，不過看了影片感覺應該派得上用場」



除此之外，該頻道還有分享「如何輕鬆弄開紙箱的膠帶」、「如何只用雙手就切開塑膠繩子」、「塑膠樽樽蓋有甚麼妙用」之類的影片，讓生活可以過得更加便利。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】