「台版浩克」現身健美賽負傷奪季　後腦、背部傷疤清晰可見｜多圖

台灣桃園中壢28歲朱姓男子20日在便利店失控暴走，把現場2名警員都打傷，身材壯碩、獲無數健美獎項的他被網友稱為「台版浩克」（港譯：變形俠醫），日前還透過IG限時動態透露心聲，寫下「我想比賽」4字。值得關注的是，朱男27日果然現身《第3屆成吉思汗盃全國健美公開賽》，帶著背後傷疤奪得第3名佳績。



《第3屆成吉思汗盃全國健美公開賽》27日於新莊舉辦，並在「館長惡名昭彰」YT頻道同步直播，曾提到想參加比賽的朱男，果真來到現場，參加75公斤組、男子傳統健美比賽。從畫面中能夠看到，朱男在變換動作、展現肌肉線條時，背部傷疤清晰可見，而他最後也順利晉級決賽，獲得第3名、抱走1萬元獎金（折合約HKD 2550）。

「台版浩克」負傷參加健美比賽。（點圖放大瀏覽）▼▼▼

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對於朱男的比賽表現，主持人直呼「真的是滿心的respect！」原以為朱男不會參加比賽，沒想到他不放棄、一定要上台的精神，在承受了不少心理壓力、社會觀感之下，仍選擇把健美運動員的血液和靈魂好好的表現出來。而現場也紛紛鼓掌，誇讚朱男的動作流暢度和編排非常好看。

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回顧鬧便利店經過，朱男疑似因買不到平常愛吃的雞胸肉，在便利店大吼大叫，還攻擊前往現場支援的員警，移送桃園地檢署偵辦後，最後以5萬元交保。後來，一段從便利店內往外的拍攝畫面曝光後，風向大逆轉，只見朱男滿頭血坐在門口，遭其中一名警員用警棍連打12下，中壢分局20日晚上聲明，中壢分局將對員警、所長以及分局長記過處分。

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