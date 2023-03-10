青森縣驚現逾5千隻海鷗攻佔海岸　世界末日？專家揭霸地盤原因

大自然經常會出現令我們難以理解的狀況，找不到現象出現的原因。日前日本一處海岸忽然出現大量海鷗聚集，數字竟然多達逾5000隻。到底這些海鷗集會是有甚麼企圖呢？有專家就指牠們忽然聚集的原因竟是……



（YouTube 截圖）

日媒《ATV NEWS》日前報道指日本青森縣平內町的淺所海岸忽然出現大量海鷗聚集。這裏本來是天鵝的遷徙地，於10月中至3月尾可以看見700至800隻天鵝，但現在卻看不見牠們的蹤影，整片海岸被海鷗攻佔。

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日本野鳥協會青森支部顧問針生倖吉2月28日進行每周一次的海岸巡邏期間發現海鷗聚集，當日估計約有逾3000隻。其後他在3月3日清點海鷗的準確數量，發現約1,000隻紅嘴鷗及約4,000隻普通海鷗，共逾5千隻。自2012年起便作為小湊野生動物保護區管理員清點海鷗數量的針生先生指，今年的數量是歷年最高。

有平內町的居民指活了80年都從未看過這種現象，亦有來自其他縣的旅客表示自己本來是為了觀賞天鵝而到訪，沒想到一隻天鵝都看不到，反而被大群的海鷗驚嚇到。

針生先生指他認為海鷗突然聚集主要有兩個可能原因。第一種原因是因青森縣在2月16日後陸續發現在橫濱町及野邊地町、陸奧灣的東岸約50公里範圍漂浮著大量沙甸魚。當時針生先生亦看到大量海鷗聚集，懷疑這次「海鷗集會」也是源於同樣原因。

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另外一個可能性則是海鷗們遷徙北返時剛好在淺所海岸休息。動物生態學輯生態工學專家東信行教授就指，懷疑是因北面天侯欠佳影響海鷗們遷徙、需暫時休息。而剛好青森縣海岸漂來大量沙甸魚，有豐富食糧、自然就成為海鷗集會的最佳落腳點了。按針生先生所說，相信這個半萬海鷗集結的奇景將會持續至3月尾。

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