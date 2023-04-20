「林寶堅尼雞」連蛋和內臟也全黑　一隻拍賣價夠去買樓

雞是再尋常不過的家禽，雞肉和雞蛋也不算昂貴物品，但有一種渾身漆黑的雞卻價值連城，甚至有富豪砸下約一棟房子的重金買來玩賞。



一種全身披著黑羽的雞名為「西馬尼烏雞」（Ayam Cemani），又名「印尼金屬雞」，最大特色就是身上所有部位都是黑色，包括雞冠、舌頭、內臟和產下的雞蛋，全都黑的跟煤炭一樣（點擊放大瀏覽）：

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全身漆黑是由一種天然的基因Fibromelanosis培育而來的，這是一種黑肉變種基因，影響色素生成細胞，細胞侵入組織之後變成纖維組織。

這種金屬雞培育不易，因此價格相對高昂，一隻可賣到約新1.8萬港元，在印尼象徵好運且能賺取鉅額財富，在當地相當受歡迎，甚至有富人豪擲90萬美元（約港幣706萬元）在拍賣會中買下品相最好的一隻金屬雞，價值堪比一棟房子，尊爵不凡的身價猶如雞中的林寶堅尼，被戲稱為「林寶雞尼」（Lamborghini of Poultry）。

印尼金屬雞肉的營養價值認為相當高，還可作為藥用，但因為數量稀缺又外型漂亮，鮮少被拿來食用，在印尼主要被用來祭祀，在外國則被當作觀賞雞和寵物飼養。

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