大埔友崩潰：升Key雀凌晨3點準時唱歌！爆笑教路一招擊退噪鵑

寒冬已去，天氣日漸回暖，迎來春暖花開之時，也是每年一度的雀鳥求偶期。近日有網民發帖，指回暖後窗外開始出現「升Key雀」演唱會式的歌聲，更是在每天的凌晨3點左右開始上演，令他大感崩潰，後來就有網民爆笑教路一招可以令噪鵑一秒收聲！



《與神同行2》劇照

網民在Facebook群組「大埔人大埔谷」發帖，提問大家「每年嘅升 key 雀演唱會係咪已經開始緊喇？我好似3點幾已經開始聽緊」，指升Key雀（即噪鵑）在凌晨起哄十分擾人清夢。有網民留言回應「我噚晚1點未瞓，已經有1隻喺度叫緊」、「佢地返shift㗎，分早中夜同通宵，共4更」、「邊有停過⋯早午都有⋯」，也提到雀鳥界另一煩膠巨頭「咕姑固」也早已在一個月前強勢回歸！

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升Key雀（即噪鵑）（香港觀鳥會提供圖片／拍攝者：Henry Lui）

由於噪鵑的叫聲是為了吸引異性，有網民笑稱想牠收聲，就唯有「祝佢地早日脫單」、「你送條女/仔比佢就唔會嘈架啦」。除此之外，也有網民提出一個「十分有效」的方法，表示「同佢鬥屙餓，之後佢會嚇走晒即刻靜晒，我間中起露台會咁做」，聲稱可以一秒擊退噪鵑。不過編輯就不建議在半夜3點高聲呼喊，以免被隔離左右投訴！

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珠頸斑鳩「咕姑固」（香港觀鳥會提供圖片／拍攝者：Henry Lui）

根據香港觀鳥會資料，升Key雀噪鵑是杜鵑科雀鳥，身長約40厘米，嘴蘋果綠色，眼紅色，雄鳥全身黑色，雌鳥的身體則為褐色，有很多微沾褐色斑點和橫紋。牠們會發出「Ko-el」的聲音，重複5至10次，而且聲調不斷提高，有時又會發出響亮清脆似笑的叫聲用作求偶。而「咕姑固」的學名是珠頸斑鳩，是香港最常見的斑鳩，狀似鴿子，頸側及後頸有佈滿白點的黑頸帶，常發出「咕咕」的叫聲。

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《家族榮耀》劇照

根據《 野生動物保護條例》 (香港法例第170章），所有雀鳥均受保護。任何人除按照特別許可證行事外，不得狩獵或故意干擾任何受保護野生動物；不得取去、移走、損害、銷毀或故意干擾任何受保護野生動物的巢或蛋。香港觀鳥會提醒，不斷重複的鳥聲雖然擾人，不過雀鳥也應有戀愛及繁殖權利，鳴唱只是為了尋找配偶，而在繁殖期過後，叫聲便會漸漸減少及停止，大家忍一忍啦！

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