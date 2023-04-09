IQ題｜我在你這年紀時你5歲　你到我這年紀時我71歲　我現在幾歲

撰文：趣味數學題
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5條趣味智力題，最後一題據說難倒無數大人，小學生卻一目了然！

我在你這年紀時你才5歲，但你到我這年紀時我就71歲了，請問我現在幾歲？你現在幾歲？

點圖放大挑戰　答案在最後：

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