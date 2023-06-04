人夫屢提「三人行」　老婆一原因同意　另一女主角大滿足再邀約

雖然常聽說「感情世界中容不下3個人」，但凡事總有例外。1名現居法國的53歲女作家德魯克曼 （Pamela Druckerman）就曾在書作中分享她與丈夫，在2009年1段「三人行」的經歷。她稱當時為了滿足丈夫40歲的生日願望，想到男方餘生只能與自己發生關係，加上不想黯然地步入中年，故首次答應丈夫「三人行」的請求。2人後來找到網上認識的失婚女子，同意與他們一起發生性行為，事後更是非常滿意，再次向德魯克曼夫婦提出邀約，惟對於德魯克曼而言，該次「三人行」只是可一不可再的經驗，故沒有同意第2次邀請。



在2009年，德魯克曼 （Pamela Druckerman）與丈夫在網上結識「第3人」的合適人選，她邀請1名40多歲曾離婚的女子參與「三人行」，對方也欣然同意。（《性本愛》劇照）

德魯克曼曾將該段經歷寫入其暢銷著作《There Are No Grown-Ups: A midlife coming-of-age story》，並於最近的《每日郵報》專欄發布經修改的版本。她與同為53歲的丈夫育有3個孩子，據其文章內容，「三人行」發生於2009年，當時她為了慶祝丈夫40歲生日，本來只是想買復古手錶作為禮物，但當她提起手錶時，丈夫總會說他真正想要並非物品，而是1種「服務」，亦即與德魯克曼和另一女性同時發生關係。

德魯克曼指，過去她聽到丈夫提起「三人行」，她只會反白眼和叫男方「去發夢」，總是一口拒絕。不過，直至丈夫40歲生日，「我對他踏入40歲的時候，此後只可與同一女性（我）同床共枕感到遺憾，而且自己也不想與丈夫如此默默地步入中年，便首次同意了丈夫的請求」。

德魯克曼形容丈夫「三人行」事後笑得合不攏嘴；也很感謝妻子願意配合，形容該次經歷與期望中一樣美好。（《性本愛》劇照）

兩夫婦隨即開始找合適的「第3人」，德魯克曼本身已想像對方會是「性感的熟人」，可惜他們其後被「朋友的朋友」拒絕，她甚至開始觀察商店內選鞋、在超市排隊的女客人，以及其閱讀同好會的成員。不過，由於難以在生活圈中找到人選，德魯克曼夫婦便轉為在網上找尋對象，最後2人結識1名40多歲、曾離婚的女子，雙方由互傳電郵至相約見面，德魯克曼終邀請對方參與「三人行」，對方也欣然同意。

德魯克曼形容「三人行」當下縱使充斥着呻吟聲，但整體上是「有禮貌」的1段經歷。她續指，自己在大約40分鐘後便已經厭倦了，因為她對女方身上的私密部位感到太過熟悉，而當她離開後，丈夫則繼續與該名女子發生關係約20分鐘。德魯克曼稱事後也有「甜蜜時刻」，他們3人一起躺在床上，丈夫躺在2名女性之間，笑得合不攏嘴；事後亦感謝妻子當初同意「三人行」，形容該次經歷與期望中一樣美好。

另一邊廂，作為「第3人」的女子同樣對該經歷感到很滿意，甚至再向德魯克曼夫婦提出進行第2次「三人行」，惟德魯克曼坦言，「我感到很榮幸，但我沒有計劃這樣做」，又笑言自己情願只收到1隻手錶。