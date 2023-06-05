荷里活廣場兇案｜林作遭保誠炒魷　網民放售背心抽水：解僱人同款

鑽石山荷里活廣場謀殺案震驚全港，不少市民至今仍對案情感不安，抨擊疑兇冷血殺人行為。自封「香港抽水王」、已轉職保險業的林作在instagram圖文並茂、模仿疑犯裝束表示「放售荷里活廣場謀殺案疑犯同款波鞋一對」，標榜「逃跑一流」，遭到網民狠批。他所屬的英國保誠保險（香港）昨晨（6月4日）發出嚴正聲明，不點名指「有個別理財顧問於社交平台就近日的社會悲劇作出不當言論及行為」，明言「這與我們公司的價值觀背道而馳」，更決定「與有關理財顧問終止合約」。

林作疑被炒魷的消息引起討論，有網民有樣學樣，發文貼出林作帖文中同款的背心相片，稱「放售Prudential（保誠）解僱案疑人同款背心一件」，又加入「那年夏天失業，賦閒在家常著」的描述，「抽上抽」帖文獲網民留言稱「大快人心」。



林作在ig發帖報稱放售與疑犯所穿同款波鞋，還模仿疑犯裝束，事後雖刪除帖文，但有網民已經截圖，不少人鬧爆林作缺德。（連登討論區圖片）

鑽石山荷里活廣場上周五（6月2日） 發生謀殺案，2名分别22歲及26歲女子遭不相識的39歲男子持魚生刀捅死，引起社會各界關注。不時以社會時事「抽水」的林作，案後於個人instagram上載自己與謀殺案疑兇拼圖，疑刻意穿上與疑犯相似裝扮，除了都是穿淺色背心和深色短褲，更穿着了同款波鞋，連站立的姿勢都相似。

林作在拼圖的文字寫上「放售荷里活廣場謀殺案疑犯同款波鞋一對」，而且列明尺碼，標榜「9成新」、「最輕盈系列，跑步一流，當年練拳常着」、「逃跑一流」，售價399元，但火速刪除帖文。林作的抽水舉動遭網民瘋傳狠批「無人性」，甚至有網民發起到保監會投訴，他一度反擊稱網民中計，「玩delete post係最高招」。

保誠保險（香港）在Facebook發出嚴正聲明。（保誠Facebook）

林作言論風波持續發酵，其所屬保險公司保誠保險（香港）昨晨發出嚴正聲明，不點名指「保誠知悉有個別理財顧問於社交平台就近日的社會悲劇作出不當言論及行為」，強調「這與我們公司的價值觀背道而馳。此個別理財顧問的言論及行為絕不代表保誠立場」。保誠續指，經內部調查後，「公司已決定與有關理財顧問終止合約」，重申公司有清晰「社交媒體指引」，所有員工及理財顧問理應遵守。

有網民有樣學樣，發文貼出林作帖文中同款的背心相片，稱「放售Prudential解僱案疑人同款背心一件」，又加入「那年夏天失業，賦閒在家常著」描述。（fb「沙田之友」圖片）

林作被炒消息一出再次引起網民關注，有網民隨即「以其人之道還治其人之身」，以同一方式發文抽水，在facebook群組上貼出林作抽水帖文中穿着的背心相片，稱「放售Prudential解僱案疑人同款背心一件」，標榜「1成新」，索價699元。發文者又在帖文加入「背心裏面最透心涼系列，透氣一流，那年夏天失業，賦閒在家常著」描述，表示「家裏抽濕機壞了，穿這件，也不怕濕熱」。

「抽上抽」帖文引來網民留言讚好，有人直言「大快人心」、「心涼我喜歡」、「真心大笑咗」。亦有人留言揶揄「着咗件背心會唔會把口臭過屎渠？」、「着住佢一定好透心涼」。

面對網民一致批評，林作至今未有表現任何悔意，更堅稱不會道歉。他又發文聲稱今日（6月5日）將舉行記者會交代，「本人將會第一身交代最新進展」。

6月2日鑽石山荷里活廣場謀殺案▼警員到場拘捕疑犯▼

