慘劇！一家15人食粥後中毒亡　疑誤加這食物配粥出事　揭心酸內情

非洲南部納米比亞共和國（Namibia）早前發生慘劇，1個貧困大家庭中有15名成員晚飯後因食物中毒而死，當局懷疑受害家庭服用的穀物粥中，疑加入自釀啤酒發酵沉澱物熬煮，兩者混合後產生劇毒，導致悲劇發生。



納米比亞某家庭有15名成員疑誤食用有毒穀物粥死亡。（示意圖，GettyImages）

綜合外媒報道，慘劇發生於納米比亞東卡萬戈區（Kavango East）的卡約瓦村（Kayova），受害家庭為21口之家，當中18人於5月27日食用晚飯後，出現食物中毒迹象，被送往醫院。患者年齡介乎2歲至33歲，送院時全部情況嚴重。直至5月31日，已有15人不治身亡，其餘患者仍然留院治療，有2人情況轉為穩定。

根據納米比亞衛生和社會服務部於5月30日發表的報告所示，當局懷疑，受害家庭將當地常見主食珍珠粟（pearl millet flour，當地又叫馬漢谷Mahangu）磨粉，並加入自家釀製的啤酒發酵沉澱物熬煮成粥服用，未料兩者混合後產生劇毒，導致悲劇發生。當局又表示，他們正在採集更多血液樣本以進行酒精中毒測試。

有當地媒體報道表示，受害家庭生活貧困，因糧食不足，於是將釀酒後的發酵殘渣曬乾磨碎後加入穀物粥中食用充飢。而警方發言人希克萬比（Kauna Shikwambi）就表示，這是納米比亞「疑似攝入可能有毒物質而導致死亡人數最多」事件，相關調查已經展開，現仍需等待屍檢和實驗室測試結果。

（綜合）