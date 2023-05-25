男子港鐵月台小便　街坊揭患病內情：請大家包容，謝謝！

在公眾地方人有三急該怎麼辦？最近1名網民在社交平台上傳照片，顯示1名男子疑在港鐵九龍塘站內的月台當眾小便，引起不少網民熱議。有人指出站內已有乘客洗手間，質疑為何不便用，惟其後有自稱認識該名男子的街坊留言，指對方患有認知障礙症，希望大家能多多包容。



港鐵站內設有職員洗手間，所有乘客欲使用職員洗手間都需要由職員安排及陪同前往。（資料圖片）

樓主在facebook群組發文及分享的照片，顯示1名男子疑似於港鐵九龍塘站的月台，面向牆壁小便。

網民看過帖文都狠批男子的舉動「離譜」，指出九龍塘站內設有乘客洗手間，又稱即使身處沒有洗手間的車站，若有需要也可要求使用港鐵職員的洗手間，批評隨處便溺無公德心。

不過，1名自稱居於將軍澳的街坊其後在帖文留言，指自己認識涉事男子，得知對方患有認知障礙症，雖未有代為解釋，但表示「請大家包容，謝謝！」。

現時個別港鐵站設有乘客使用的洗手間，但許多個車站則沒有，過去港鐵回覆《香港01》查詢時指，車站月台及大堂車站控制室外張貼了多張標示，告知乘客如有需要，可向車站職員要求使用站內的職員洗手間，車站職員會作出安排及陪同。被問到一旦有乘客自行闖入職員洗手間，港鐵會如何處理時，港鐵發言人僅重申，所有乘客欲使用職員洗手間都需要由職員安排及陪同前往。

根據《港鐵附例》25條，任何人士不得在列車上或在鐵路處所任何部分作出對其他乘客造成滋擾或煩擾的行為，違例者最高被罰款5,000元。