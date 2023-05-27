人性大不同日本篇｜19禁韓綜6賣點：仿真口交自慰器/AV女優爆秘聞

【人+性大不同：日本篇】由申東曄和成始璄共同主持的綜藝節目《人+性大不同：日本篇》，這回要帶大家一起窺探有如薄紗神秘的的「日本成人產業」，不僅走訪情趣用品店、TENGA公司、男公關店，還邀請到AV男女優、導演來場專業的對話！



在一集35分鐘的內容中，都能不斷感受兩位主持人，被日本如此豪放的「性文化」給震懾，就讓小編來介紹6集的亮點吧（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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一、和日常生活密不可分的性文化

節目開篇就往電子產品和御宅族聖地的「秋葉原」出發！經由巧遇的「變裝皇后」推薦，他們決定朝聖情趣用品的專賣大樓「Love Merci」。置身在店內的兩位主持人，對各式的情趣用品感到驚喜又好奇，不只按摩棒、仿真陽具，還見識到仿造女優嘴巴的口交自慰器（驚）。而他們也順道體驗了「VR虛擬實境的AV」，看完兩人體驗的過程，真的太爆笑！

二、AV女優的經驗談

第二集節目邀請了小倉由菜、相澤南、濱崎真緒3位AV女優，來和大家分享自己的心路歷程，宛如職業座談會的既視感，申東曄和成始璄也紛紛將大眾普遍的疑惑拋出。而3位女優也豪無避諱的分享自己入行的契機、拍攝的種種花絮，更得知了AV拍攝的細節、女優是在片場是備受尊重的，以及她們希望藉由AV滿足人的性慾，降低犯性罪率的遵旨。

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三、AV男優、導演的內幕

透過AV女優的說明、介紹後，節目組也移動到拍攝AV的攝影棚！這回他們則採訪了AV男優清水健、鈴木一徹，以及導演野本義明。5個人就像國中的男生一樣大聊特聊（笑），而他們也分享了AV男優的薪資、工作量、拍片前的準備等，發現男優的工作壓力超高！清水健更透露自己為了工作，20年都自備便當、早睡早起、不菸不酒，真的好敬業！

四、造訪飛機杯大廠：TENGA

第四集主持人們來到了造福眾多男性的飛機杯大廠「TENGA」！除多種產品的介紹外，他們也走進辦公室內，採訪了幾位員工的工作內容。在和社長松本光一、醫療保健佐藤雅信的對談下，得知TENGA的製作、銷售，以及「希望讓大家能以更正面的態度去享受自慰」的理念。

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五、深入歌舞伎町的公關店

日本最強的男公關「羅蘭」驚喜現身！這回的日本之旅，申東曄和成始璄也到歌舞伎町體驗「男公關」的文化，一進門就被特有的「香檳Call」嚇傻，而店裡的業績第一名的俊、第二名的樁，也來和他們解釋消費的規則，以及成為男公關的理由等。最後則輪到老闆羅蘭登場，一如既往地展現出他自信爆棚的樣子，也讓主持人們相當佩服。

六、日韓愛情觀大不同

來到節目的尾聲，兩位主持人也和4位年輕男女一起談論了日韓約會、愛情、性事文化的不同，像是日本人常會用隱晦的方式來向對方表達愛意，韓國人則是會大方展現自己的心情。

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