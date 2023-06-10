自慰｜男生打手槍2大禁忌　醫生揭力度是關鍵：做錯恐患射精障礙

時常在社群分享兩性知識，擁有專業形象和亮麗外貌的許藍方又被粉絲稱為「最美性學博士」，除了分享知識之外，也偶爾會透過影片回覆粉絲的提問。



【圖輯】點圖放大了解許藍方分享的男性自慰禁忌👇👇👇

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許藍方日前在一段影片中提到，自己被男性觀眾詢問「DIY的時候用哪隻手好」，讓她一度無奈坦言自己沒有所謂的實戰經驗、其實也沒辦法給出什麼有用的建議，僅簡單表示「有感覺、順手就好」。

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許藍方在影片中提到，每個人的生理構造不同，最主要是看個人順手為主，並沒有所謂的規定或公式，最重要不過只是「視狀態而定」即可，要用左手、右手、甚至是雙手都沒有影響。不過許藍方也表示，雖然並沒有規定要用哪隻手好，但還是要特別注意在自慰的過程中，絕對不要捏太緊或是抝成太過頭的角度尋求刺激，直言這樣可能會適得其反。

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「這就是所謂的『陰道射精障礙』」，許藍方表示，由於在正常性行為的情況下，女性的陰道並不會有過於誇張的緊度，或是不正常的角度，因此如果男性在DIY過程中，讓自己習慣了這樣「不正常的刺激度」，就可能導致經由特殊方式才能繳械的副作用，反而不是健康的事情，提醒粉絲千萬要注意。

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