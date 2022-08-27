女生自慰好處多　助帶領伴侶讓你高潮添成就感　但要緊記這一點

不要再把「女生自慰」想成是件非常不健康、不ok，甚至是很下流的事情了啦！每個人都會有生理需求，與其遮遮掩掩、內心有著滿滿罪惡感，不如大方看待！兩性研究專家Dr.She許藍方博士就要來和大家聊聊「女生自慰」的事情囉！



「自慰」是件很正常的事情

很多人會把「女生自慰」與性慾很強、欲求不滿畫上等號，事實上根本沒有那麼誇張或是見不得人，許藍方博士就解釋，會有這樣的想法，其實就是與我們過去傳統的價值觀導致，男生自慰是件很正常的事情，但換作是女生卻有負面的想法，「自慰只是一個滿足慾望的行為，就像吃飯、睡覺一樣。」自慰和做愛，唯一的差別就是在於是否有伴侶可以相互滿足而已。

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女生自慰是探索自己的行為

許藍方博士提到，女生開始自慰其實是件好事，在別人還不了解自己身體之前，我們本來就要了解自己，這就好像男生在自慰的時候，會嘗試不同的頻率或是力道來使自己最舒服，「知道如何讓自己快樂、靠自己得到高潮，就能帶領伴侶讓你高潮。」這麼一來，伴侶也才會有成就感，你自己也能享受在性愛的過程中。

自慰≠對方能力不足

「我覺得要傳達給女生的是，『自慰』是女生把快樂的權力，掌握在自己手上」，在性愛中獲得性福、高潮，並不是一定要靠另一半才能達成，當然，有些人會開始想說，是不是因為另一半表現不好，才會讓女伴決定自己來？許藍方博士回答，千萬不要這樣想，因為每個女生都有自己的週期，有時候就是會碰上對方不方便配合的時候而已。

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做好清潔很重要

最後，許藍方博士也提醒，要不要自己來，這全是取決於你個人的決定，但是，一定要記得做好基本的衛生清潔、不要感染這樣就好，如果你已經是為人父母，恰好撞見小孩正在自慰的過程，也請不要責罵他，指責他這行為是錯誤的，選在事後跟孩子好好溝通，希望他能做好清潔，了解有慾望都是正常的，藉此來場性教育都是很好的機會。

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