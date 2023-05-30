巨大美食慘遭人類掉包！小螞蟻呼喚10同伴「幫拖」信用一夜破產

一名網友存心戲弄螞蟻，趁著螞蟻回巢呼喚同伴一起來搬巨大食物時，他偷換成一個較小的物品，試圖讓螞蟻在同類間信用一夕崩毀。



一名網友在Facebook分享，他把一個類似蟹螯的物體放在地上，吸引兩隻螞蟻的注意，由於勢單力薄，小螞蟻隨即返回窩裡呼叫更多同伴來幫忙搬運。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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這名網友想要惡作劇，他把蟹螯拿走，換上一個指尖大的餅乾碎片，和原本蟹螯體積差了好幾倍。當發現者螞蟻叫了十幾個同伴來現場，發現食物竟然這麼小，不過還是有一隻螞蟻認分地抬起餅乾屑準備帶回家。

網友表示：「牠們的信用一夕破產」、「螞蟻：不是剛剛還在這兒的嗎…」、「隔著螢幕都能感受牠們的委屈」、「社會性死亡」、「放羊的螞蟻」、「人類真的好無聊」、「是不是吃飽太閒」、「作為補償幫牠們把食物搬到家門口吧」。不過也有人指出，不用怕這兩隻螞蟻被排擠，因螞蟻並沒有足夠的智力理解何謂責怪。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】