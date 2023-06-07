沙灘執到「巨型鑽頭」似玻璃卻柔軟　但又曉變硬　裏面仲有嘢識郁

一名女子在沙灘上撿到一個外型像鑽頭的螺旋狀謎樣黑色物體，令人萬萬想不到的是這居然是鯊魚的卵，造型過於奇特讓網友大開眼界。



一名女網友在IG分享，她在沙灘上撿到加利福尼亞角鯊的卵殼，但這卵的外型和一般認知中的卵差異甚大，不僅全黑且呈現螺旋鑽頭狀，也有點像酒瓶的開瓶器。

太陽底下還可看到胚胎在動 點擊放大瀏覽影片截圖：

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女子表示這看上去很有玻璃的質感，但實際上摸起來很軟，角鯊剛生下來的卵質地比較柔軟，隨著時間過去會慢慢變硬。

她把卵拿到陽光下照射，可依稀見到裡面正在活動的胚胎。

原PO表示通常角鯊媽媽會把卵產在石頭縫中讓它卡在那兒，但這個卵卻沒被固定住，被衝到沙灘上。

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最後女子努力找尋地方安置這個卵，預計把牠放回潮池、嵌在石頭縫中。

網友對於角鯊的奇特蛋嘖嘖稱奇：「造型超酷的皮蛋」、「螺旋狀姊夫（？）」、「很像情趣用品」、「我有一個大膽的想法」、「黑色可樂果」、「還看得到小鯊魚好有趣」、「第一次知道鯊魚也有卵生的」、「這形狀……母鯊生的時候不會痛痛嗎？」。

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