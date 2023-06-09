兒私下買$750玩具　阿媽亂入大罵賣家：正一廢青　網民揭早有前科

從小培養正確的金錢觀故然重要，但自己管教兒子不成，反過來大罵賣家洩憤又是否恰當？最近網上討論區流傳一對話截圖，顯示1名母親因不滿兒子私下花750元買玩具，竟直接以兒子的社交平台賬戶大罵賣家，更在錄音中要求對方不要再與其兒子交收，「佢要求學㗎知唔知啊…你應該唔係讀書啦？如果你係返工呢就正一廢青𠻹」。不少網民紛紛批評該名母親猶如「虎媽」，慨嘆賣家無辜被罵。



有網上討論區流傳一對話截圖，顯示1名母親因不滿兒子私下花750元買玩具，竟直接以兒子的社交平台賬戶大罵賣家。（bandai圖片）

相關對話截圖被網民分享至連登討論區，顯示事發於4月中旬，起初是兒子先在facebook聯絡賣家，表示願意以750元購買「全新港魂真骨彫SHF幪面超人 Wizard FLAME DRAGON / ALL DRAGON S.H.Figuarts」玩具，賣家亦一口答應，並相約交收時間。

不過，在對話截圖中未有顯示雙方最後有否完成交易，卻看到同一賬號在某天早上11時半發送了2段錄音，而錄音內容為買家母親大罵賣家的說話，她指「呢位先生係咪啊？我唔知你賣啲乜嘢畀我個仔，抑或佢賣畀你定唔知，麻煩下次唔好再交收，佢要求學㗎知唔知啊？我唔知3小時就在線，你應該唔係讀書啦？如果你係返工呢就正一廢青𠻹」。至於另一段錄音，該母親更以粗口辱罵賣家，直斥「你條X街賣咗乜嘢畀佢啊？1個中學生你賣成700幾蚊嘢畀佢你躝癱！」。

賣家不久後「回擊」，先發送模型公司萬代的官方產品網頁連結，表示出售的玩具原價為770元，他則以750元出售，強調「明賣明買」，不存在詐騙，並無奈指「唔該妳fact check清楚先好鬧人」。雖然不知道涉事母親最後有否回應，但有網民發現該港媽已非第一次對網上賣家發難。在4月初，同一facebook賬戶就曾聯絡一《王者榮耀》手遊賬號的賣家，兒子問道是否有賬號出售，惟賣家在7天後才回覆，此時該母親同樣地「忽然現身」責罵賣家，怒斥「垃圾，不要再害我仔」、「打機全部去死」。

帖文引來許多網民討論，不少人炮轟該名母親控制欲太強，為其兒子感到無奈，並認為即使不滿兒子花太多金錢在玩具上，也理應自行好好管教，而非怪罪於賣家身上，「廢柴，管唔到自己個仔去管人哋」、「關人哋咩事，人哋明買明賣，又唔係主動兜售你個仔，戇X老母害死個仔」、「件事傳返去自己同學仔返身邊，肯定俾人欺凌」、「個仔自己偷偷地去買玩具，鬧個賣家做乜？」、「個老母以為專業人士返工唔玩電話」。