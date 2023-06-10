嘔！人妻驚見牙線棒有使用痕跡　查問奶奶揭嘔心真相　解釋極傻眼

節儉是美德，但也要講求衛生！日前台灣有人妻指某天想使用牙線棒時，發現盒內的牙線棒疑有被使用痕跡，詢問奶奶後得知驚人真相，原來奶奶曾用來剔了2顆牙，覺得還能使用便再放回盒內，人妻怒言「可以不要做出這種奇怪的事嗎！」。樓主奶奶的嘔心舉動惹來網民批評，直斥她衛生意識薄弱；有同是人妻的網民亦紛紛留言，盡訴家中長輩「惡行」。



台灣有人妻發現牙線棒疑有被使用痕跡，詢問奶奶後得知驚人真相，原來她曾用來剔了兩顆牙，覺得還能使用便放回盒內。（《BB來了》劇照）

該人妻在Facebook「毒姑九賤婆媳討論區」群組發帖，指她某日從牙線盒拿出一支牙線棒準備使用時，卻發現疑似有被使用過的痕跡，於是就拿去詢問婆婆，結果對方竟毫不掩飾承認，解釋只用來剔了兩顆牙，覺得還可以繼續使用，便放回盒內。樓主不滿並感嘆「婆婆，可以不要做出這種奇怪的事嗎！」，擔憂別人若然不小心拿她使用過的牙線棒剔牙，「那應該會噁心想要嘔吐三天三夜的！」。

樓主擔憂別人若然不小心拿奶奶使用過的牙線棒剔牙，感嘆「那應該會噁心想要嘔吐三天三夜的！」。（示意圖／GettyImages）

對於樓主婆婆的嘔心的行為，網民都表示難以接受，「衛生真差」、「我整盒都會拿去丟，髒死了」、「連我小孩用過的都不敢使用了...何況是別人的媽」。有留言建議樓主可以這樣反擊，「跟她的分開用」、「以後用牙線，不要用牙線棒，看她還怎麼接回去！」、「下次把整盒牙線都拿去刷一輪朝天椒再放回去。婆婆中招抱怨就說『我拿去剔辣椒籽而已 ，想說下次還可以繼續用』」。

有同樣是媳婦的網民就趁機控訴老爺奶奶「惡行」，「我婆婆還會進我房間偷偷拿我的牙刷用，之後又偷偷放回去」、「我家的是到處亂扔，更噁的是她會用完之後，在抺布上擦一擦再使用」、「公公之前會把婆婆沒吃的菜倒回盤裏，而其他人還沒吃；又會把自己保溫瓶變冷的倒回熱水壺再煮」。

（FB「毒姑九賤婆媳討論區」）