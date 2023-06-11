邪教版KK園區？台婦自封聖母虐待信徒1死14傷　基地極奢華似別墅

日前在台中市大里區驚傳命案，30多歲的游姓女子陳屍在家中，遺體旁有支「拍痧棒」，據警方深入調查後，發現游女與2名室友都是邪教「中華白陽四貴靈寶聖道會」的信徒，該組織由60多歲的林姓婦人所創立，曾在4年前造成至少「1死1瞎13傷」的悲劇，當時林女等人被檢警起訴，並且求處從重量刑，全案目前仍在審理當中。



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林婦當時創立中華白陽四貴靈寶聖道會，疑似改名為中華日行一善學會，在南投縣國姓鄉的山區有個總部（基地），附近依山傍水、風景秀麗，紅色大門深鎖、裡面有條小河，還有一尊巨大的觀音像，瀰漫著一股神祕的氣息；而日前在台中大里區民宅內，發生游姓女信徒四肢瘀青而殞命的地點，正且頂樓疑似就是林婦創建的另一處道場。

林婦自稱「聖母」，據了解，該宗教組織還設有長老、道長、堂主、道師、三才等幹部，巧立名目向信徒收費，該組織目的還稱啟迪人類良知、提倡道德倫匡正人心、發揚儒家思想、促進國人身心靈健康等。

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4年多前，林婦疑似以「借竅驅魔」為由，來教訓不服從的信徒，先後教唆幹部打傷10多名信徒，一共造成1死14傷，其中1名傷者更是被打到雙眼瞎掉，傷者還包含6名兒童，信徒不論男女老少皆有受害者，年齡遍布甚廣，有2歲到80歲都有，另外，林婦佈道到許多國家，像是東南亞，還涉及中國廣西南寧的命案，傳出女信徒遭踩（踏）破肝臟而死，還有許多信徒都傷痕累累。

當時鬧得沸沸揚揚，後續經台灣檢警偵辦後，依涉嫌傷害致死、違反《組織犯罪防制條例》等罪，將林婦和涉及動手的幹部共10人，並建請法官求處重刑，林婦曾遭羈押禁見，後續又被交保，目前全案仍在法院審理當中。日前發生的台中大里區女信徒命案，目前警方將涉案的4人移送台中地檢署，全案仍在調查當中，至於林婦是否涉及該命案，據了解，當時她人不在場，但是否牽連其中，仍有待進一步調查。

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