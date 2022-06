Netflix揭美國邪教極淫蕩　教主娶87個老婆與淫徒喪換妻未係最誇

【Netflix/Keep Sweet: Pray and Obey】當你以為,隨著時代的進步,我們已經邁入文明社會,但事實是在你不知道的角落裡,關於邪教和性虐待的事件依舊在發生。近日,Netflix以知名邪教領袖Warren Jeffs性侵未成年少女案件為故事主軸拍攝紀錄片《聽話的孩子:邪教的禱告與服從》(Keep Sweet: Pray and Obey),揭開隱藏在教堂內的黑暗面。



2008年,執法機構大動作突襲位於德州西部的Yearning for Zion Ranch,發現多項有關性剝削與身心虐待的駭人證據,並當場帶走400多位孩童,引起全球關注。Warren Jeffs是基本教義派的耶穌基督後期聖徒教會(Fundamentalist Church of Jesus Christ of Latter Day Saints,簡稱FLDS)領袖,這是摩門教基本教義派(Mormon Fundamentalist)最大的一個分支教派,同時也是全美奉行一夫多妻制的最大團體。

他自稱是先知,一共娶了87位老婆,大部分都是未成年人,還有約50-70位小孩。他於2002年接過父親衣缽繼任FLDS教會領袖,期間多次性侵並騷擾虐待孩童。直到2005年6月,他才東窗事發被警方指控性侵犯未成年人並於2006年8月遭到逮捕,後因2項對兒童性侵犯罪名成立,被判終身監禁,不允許假釋。

據報導,Warren Jeffs和他的信徒住在一個橫跨亞利桑那州和猶他州的沙漠小鎮,較後還在德州建了一個大教堂,每個信徒要把收入的一部分貢獻給教會,並服從教會的一切規定。他有權驅逐不聽話的人,也可以隨意把其他男子的妻子或子女重新分配給小鎮上的其他男子。

這個教會的教規非常嚴苛,他們相信男子至少要有3位妻子才能進入天堂,換言之,你的妻子越多,你就離天堂更近。另一邊廂,女性被教導她們進入天堂的唯一方法就是結婚生子,她們必須穿著端莊的長裙,打理家務相夫教子,對丈夫唯命是從。

此外,很多現代化的東西都被禁止使用,像是玩具、單車、網路、電影、電話等,盡其所能讓信徒與世界隔離。

現年66歲的Warren Jeffs雖然被判終身監禁,但據悉他依舊掌控著整個團體,他的妻子們也會經常去探望他。

Netflix《聽話的孩子:邪教的禱告與服從》共分成4集,定於6月8日上映。除了曝光從未面世的資料畫面,他們還邀請到逃過一劫的受害者分享親身經歷,從強迫未成年人結婚懷孕,到Warren Jeffs處處壓榨信徒的邪教舉動,所有罪行將公諸於世。

【本文獲「Goody25」授權轉載。】