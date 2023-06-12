港鐵MMA！碰撞爭執壯男怒爆：X你老X　阿叔嗌「好」後續1句極離奇

【港鐵／MMA】本港近日接連出現「街頭MMA（綜合格鬥）」事件，今次輪到港鐵月台。本港網絡群組流傳一段港鐵月台2男動手影片，見到1名健碩年輕男子與年長阿叔爭吵，其間互相出手互推對方，壯男不斷爆粗「x你老xx，你行埋嚟惹x我，x你老x」，阿叔稱「好呀」，而接連下1句竟是「你叫乜嘢名呀？」，惹來壯男更加憤怒。影片引來網民熱議，有人認為毋須小事化大，也有網民笑言「有無第二句（粗口），點解次次嗌交都係講呢句」。

港鐵回覆《香港01》表示，不清楚影片來源及拍攝時間，呼籲乘客互相禮讓，一同維持友善乘車環境；若有乘客需要協助，可即時通知車站職員，以便作出適切跟進。



本港網絡群組流傳港鐵月台動手影片，見到1名年輕壯男與年長阿叔爭吵，其間互相出手推開對方，又不斷爆粗。（影片截圖）

有網民於Facebook群組上載影片，指事件發生在周日（6月11日）下午約2時，將軍澳港鐵站月台上有年長人士不小心撞到1名年輕男子而觸發事件，形容「年輕人如何欺負老人家」。

從影片見到，雙方正在對罵，年長阿叔慢慢走向相當健碩的年輕男子，壯男於是伸出右手到阿叔臉上推開他，阿叔則用左手還擊，但仍退開幾步。之後阿叔重新走近壯男，雙方對峙，壯男不斷爆粗責罵阿叔，「x樣！x你老xx，你行埋嚟惹x我，x你老x！」。阿叔回覆「好啊」，然後再加1句：「你叫乜嘢名啊？」壯男怒火更盛，「我x你老x啊！你有x資格叫我個名啊！x你老x臭x」。

年輕壯男VS年長阿叔過程逐格睇▼▼▼

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雙方爭執期間，有附近乘客走開遠離現場，也有乘客一直望着事態發展。最終面對壯男連珠粗口，阿叔慢慢走開。壯男則「攞尾彩」，向旁邊乘客高呼「望真啲條x樣，唔使驚佢架，冚家x」。

壯男則「攞尾彩」，向旁邊乘客高呼「望真啲條x樣，唔使驚佢架，冚家x」。（影片截圖）

影片引來網民熱議，有人認為毋須小事化大，「一人讓一步」、「咁好火」、「撞到啫，唔使咁勞氣嘅」。也有網民笑言「有無第二句，點解次次嗌交都係講呢句，好悶啊」。

港鐵回覆《香港01》表示，不清楚影片來源及拍攝時間，呼籲乘客互相禮讓，一同維持友善乘車環境；若有乘客需要協助，可即時通知車站職員，以便作出適切跟進。