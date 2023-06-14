麥當勞躁男大戰阿婆片瘋傳！爭位爆爭執粗口橫飛　小孩反應成亮點

究竟誰對誰錯？本港網絡瘋傳1段「躁男麥當勞大戰阿婆」影片，見到1名男子於麥當勞內瘋狂爆粗與阿婆對罵，其間雙方險爆身體碰撞，幸有職員一直在旁勸架。影片的文字描述聲稱事件起因是男子找到位置坐下後，婆婆; 走過來「霸位」，更把男子正在充電的手機「掟落地」，並責罵男子的小孩。

影片引來網民熱議，有人認為男子「EQ好低」，面對長者毋須「咁勞氣」，爆粗和呼喝都會讓孩子留下不好印象；但有網民認為「港爸勇於捍衛自己嘅權利有咩問題」、「人哋喺度等緊位，阿婆就走去打尖攝人個位，淨係口頭x下佢咪算好囉」。也有不少網民關注身旁小朋友反應，「個細路好冷靜咁坐咗喺後面食花生」。



本港網絡瘋傳1段「躁男麥當勞大戰阿婆」影片，見到1名男子於麥當勞內瘋狂爆粗與阿婆對罵。（影片截圖）

該段「躁男麥當勞大戰阿婆」影片長1分30秒，一開頭就聽到站着的男子對坐在椅上的阿婆婆怒吼「好躁啊而家！」。婆婆反問「你做咩嘢掂我啊？」，男男子即回應：「我掂你？你掹我電話？吓！你掹我電話？」現場有女職員勸男子冷靜，男子卻繼續向婆婆「開火」：「掹我啲嘢啊！吓！而家啲阿婆真係，你真係九唔搭八啊！真係！」

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阿婆之後向職員表示：「我而家想坐，食嘢！」男子則不忿說：「我喺呢度等（等枱），妳又要夾硬坐過嚟。我喺度等你坐過嚟掹我啲嘢（手機）？」雙方僵持不下，職員於是問婆婆本身是否坐旁邊那張枱，她未有正面回應，只說「佢擺啲嘢喺度」。只見該枱的座位有食物包裝殘留，未知是否有人曾「掃跌」食物。



在職員再三追問下，婆婆終指着旁邊的枱表示「我啱啱嚟，佢想坐喺度，佢跌晒啲嘢，點坐啊？」，男子即要求婆婆正面回答，「問妳係咪坐喺度，妳答啦！妳啲阿婆真係」。

由於旁邊座椅留有食物包裝紙，職員稱會代為清理，勸婆婆轉枱，此時現場終於稍為平靜，但婆婆繼續抱怨不願停口，男子遂再次「火起」：「坐嗰邊就坐嗰邊，走過嚟做乜嘢啊？」婆婆反問：「你做咩跌晒啲嘢罵我啊？」男子即回敬「妳掹我啲嘢妳就已經好唔啱啦，阿婆！」婆婆反斥：「我係啊婆，呢個係細路哥（意指坐在一旁的男子的小孩），你要尊重佢！」男子聽罷怒氣更盛「臭x鬧我細路？」，並踏步上前，雙方險有身體碰撞，婆婆則稱：「我係愛佢架，你做咩郁我啊？你對住一個細路哥咁惡？」影片至此結束。

影片在網上瘋傳後引來網民熱議，「真係好大壓力」、「個阿婆又x，個阿叔又癲」、「港爸EQ好低」。也有網民認為先錯在婆婆的行為，「個港爸勇於捍衛自己嘅權利有咩問題」、「人哋喺度等緊位，阿婆就走去打尖攝人個位，淨係口頭x下佢咪算好囉」、「老唔係問題，恃老賣老先係問題」。

影片的描述指有自稱知情網民表示，「已問當事人當日真正情況，佢話嗰個阿婆好離譜，推瀉晒佢成個麥當勞餐落地下，仲要霸咗佢個位，又將佢個手提電話掟咗落地下，又鬧佢個仔，佢話真係忍唔住爆，拍片者無影到開頭」。不過，男子在片中沒有指摘婆婆掟其手機，也沒提及食物被掃落地，反而婆婆稱「你做咩跌晒啲嘢罵我啊？」，故此說法未能證實真偽。

另有大批網民關注身旁小朋友反應，「個細路好冷靜咁坐咗喺後面食花生」、「想知個細路仔嘅陰影面積有幾大？」。