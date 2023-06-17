都市傳說？沙田友問偉華中心這位置用途　網民：唔好問　真相是…

是都市傳說還是真有其事？有沙田街坊日前上傳圖片，好奇問偉華中心一處走廊型的展覽位有何用途，「有冇人同我一樣覺得呢個位好靈異」，直言不解商場為何有空間長期不放租，還設管理員，問是否和風水有關。未料帖文變成大型惡搞現場，大批網民留言指該處曾經發生「某些事」，「唔好提當年單嘢」，有住在沙田數十年的街坊則指，那只是沒有內容的謊言，又有街坊認真回覆，該處應該是地契列明的公共空間，故不能出租。



有沙田街坊好奇偉華中心的一處展覽空間有何用途，不明白為何沒租出。（fb群組「沙田之友」圖片）

樓主在facebook群組「沙田之友」發文，好奇沙田偉華中心接駁到新城市廣場的位置，設有一個仿古設計的走廊展覽場，「有冇人同我一樣覺得呢個位好靈異，喺寸金尺土嘅商場，竟然有個空間長期唔放租，淨係擺陳設品」，而且還有管理員在場，好奇是否和商場風水有關。

照片所見，該處是個深長走廊，中間放了多張石櫈，兩則是紅磚牆身，內嵌了一些展覽品。有網民直言走廊看起來像「靈堂」，又提及該位置以前是酒樓。雖然樓主認真提問，但許多都是而非的回答，說得「似層層」指該處曾有事發生，「唔好提當年單野啦」、「好似係同單天水圍五芒星有關」、「好多人講講下就失蹤埋」、「沙田結界其中一個點」。

網民惡搞不停說「唔好提」，但有住在區內多年的街坊指，根本沒發生過什麼事。（示意圖／Getty Images）

不過有舊街坊就表示，「我住咗沙田幾十年，都唔知佢哋講緊咩事」、「真定假呀，個個都懶神秘又唔講得，咪鬼留言啦」、「我住沙田40年都未聽過咩事，而且差唔多日日經過，好想知呀」。終有網民解釋，這是網上流行的流言製造法，沒有真實內容，只是利用他人好奇心產生流言，像「天水圍六星陣」，「它是一個沒有內容的留言，內容就是一些『說起這件事……真的很……」、『這是一件無法令人忘記的事件。』、『難道你們都忘了這件事了嗎？』」。

有網民認真回覆，指該處應該是地契上的公共空間，當年曾經租給酒樓，「好似係地契問題，個地方只可以做公共空間，唔可以做商舖」。申訴專員公署2020年發表的主動調查報告提到有部份商場出現「違契商用問題」，並表列部份根據地契條款在商場內提供公共行人通道及／或公共室內廣場的私人發展項目，當有包括沙田偉華中心，故有網民提出該處可能是地契上要求的公共空間。

有沙田街坊好奇偉華中心的一處空間有何用途，為什麼沒租出。（fb群組「沙田之友」截圖）

樓主爆笑指，熱心谷友們不斷重複「話當年嘅事唔好提，唔好講，但我更相信大家都係純粹入嚟輕鬆下，吹吹水，應該冇乜特別事情發生過」，因為一直未有人說得出發生何事。她又感謝數名谷友認真解釋，「謎底解開，原來係該地只能作公共空間，同靈異、風水、玄學都冇直接關係」。

（綜合）