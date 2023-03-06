浴室驚現「半透明條狀物」繼父愛心爆棚用水養牠　背後真相超搞笑

一名男子在浴室發現一條寄生蟲，還刻意將牠保存以送去實驗室，沒想到對方回覆這個物體是一個意想不到的東西，讓他非常丟臉。



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一名外國女子在Twitter分享，她的繼父在浴室發現一隻絛蟲，外表約幾厘米長，呈半透明，身上有橫條紋。他小心把牠裝進夾鏈袋並注入一些水讓其能繼續存活，接著就送到實驗室去。隔天早上實驗室來電，告訴他一個令人啼笑皆非的事實：「先生，那是一條洋蔥」。

網友笑翻：「誰的洋蔥沒消化完就跑出來了？」、「那個洋蔥還活著嗎？」、「跟金針菇有得拚」、「難道這條洋蔥有動過嗎？」、「為什麼會想把寄生蟲救起來？」、「實驗人員一定覺得這位先生腦袋裝蟲」。

絛蟲是寄生性扁形動物門的一個綱，其實是多個物種的泛稱，所有絛蟲綱的物種都是寄生蟲，成蟲寄生於各類脊椎動物的消化道內。成蟲扁長如腰帶，分節，白色或乳白色，體長因蟲種不同可從數毫米至數米不等。

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