租客嫌雪櫃食電想「掹線」卻被業主制止　過來人揭下場：要賠錢

許多出租套房都會附上基本的家電設備，但一名台灣網友在簽約時，表明舊電器比較耗電，而且自己也用不到雪櫃，希望房東能搬走，卻被以「拔插頭易壞」為由拒絕，令他傻眼不已，不明白自己為何要為用不到的雪櫃付電費？文章曝光後引發討論，意外釣出苦主分享超慘經驗。



【圖輯】業主一原因大力阻止租客「掹線」網民睇法兩極 過來人揭下場（點圖放大了解👇👇👇）

+ 12

原PO在PTT「WomenTalk板」發文，表示最近剛換租屋處，房東付了一些家電給他，但其中一台雪櫃因為日久失修相當耗電，便希望房東可以搬走。不料，房東卻以「雪櫃拔掉很容易故障」為由拒絕，甚至禁止原PO將插頭拔除，還說：「你插著不開門，一天耗你一元的電而已。」

【相關圖輯】租樓｜房東10年沒加租沒查看 情侶搬走後才得知「空屋已變成小豪宅」（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 10

這讓原PO相當疑惑，雖然一天一元（台幣、下同）沒多少錢，但一年下來也要個3、400元，且雪櫃又很佔體積，不明白自己為何要為了不需要的東西付錢：「請問各位會乖乖聽話嗎？還是會先拔掉，等到退租前幾天再插電就好呢？」

問題拋出後，掀起網友討論，「拔阿！難道會來檢查嗎」、「我是都拔掉，連電視也是，因為沒在使用」、「老電器怎麼可能一天一度電，都超耗電」、「合約沒附註就直接拔」、「想拔就拔啊，為什麼需要問房東？」不過也有苦主分享，以前就是拔掉租屋處的雪櫃，最後真的壞了，只能摸摸鼻子認賠一台給房東。

【相關圖輯】租樓｜長住沒窗戶家居有哪些問題？東西易發霉外還有更多問題（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 4

對此，就有行內人指出，通電過的冷凍空調設備，長期不插電真的容易壞，建議原PO檢查契約中，出租的設備有沒有寫到雪櫃：「有的話請房東刪掉加雙方蓋章，免得電器老舊壞了要你賠。」

延伸閱讀：

許傑輝陷性騷風波！結束33年演藝生涯 貴人王偉忠：不方便回答

【本文獲「TVBS」授權轉載。】