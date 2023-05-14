4大準則教你選擇雪櫃　邊種開門方式先最好？容量建議一文看清

雪櫃、電視可以說是每個家庭都標配的家電了，不少人在買電視的時候還會上網看看攻略，關注下如何選到合適的電視獲得更好的視聽體驗，但買雪櫃除了關注效能、價格和外觀外就沒有太多讓人在意的點了，那麼事實真就如此嗎？其實這種選擇方法，絕大部分人都很難選到真正適合自己的雪櫃，而且雪櫃是一用就十多年的大件，所以一旦選錯了，那可真的是後悔莫及，還花冤枉錢。



▼▼▼我們又該如何正確的選擇適合自己的雪櫃呢？▼▼▼

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1）容量

首先雪櫃最核心的一點就是容量，因為容量不夠，再高級的功能也發揮不出來他的價值。而雪櫃的容量取決於家庭的需求。家庭成員越多，需要儲存的食物和飲料就越多，因此需要選擇一個適合家庭大小的雪櫃容量，選擇雪櫃的容量應該根據家庭的人數和儲存需求來確定。

單人家庭：通常選擇容量在100升到150升之間的小型雪櫃即可。

2-3人家庭：選擇容量在200升到300升之間的中型雪櫃可以滿足基本的需求。

4人或以上的大型家庭：建議選擇容量在300升以上的大型雪櫃來儲存更多的食物和飲料。

不過這個推薦數值並不是那麼準確，僅僅是一個指導原則，最好根據實際情況來選擇雪櫃的容量，像是你喜歡購買大量的新鮮食材和冷凍食品，則需要更大的雪櫃容量；如果住房空間有限，則需要選擇一個更小型的雪櫃。

2）製冷方式

雪櫃目前主要的製冷方式就是直冷、風冷和混冷，其中直冷雪櫃就是我們10年前普遍使用的雪櫃的製冷方式。其中直冷價格便宜，但容易結霜；風冷基本上現在3000元左右的雪櫃和大容量的雪櫃都會採用的一種方式，雖然價格適中，但容易讓食材流失水分；混冷通常是高級雪櫃採用的一種製冷方式，就是風冷+直冷兩種製冷方式的一個結合，價格會比另外兩者都貴。

選購時是混冷＞風冷＞直冷，具體的大家按需選擇最好，目前普遍風冷用戶偏多。

3）噪音

雪櫃的噪音對家庭生活質量有影響，選擇噪音較低的雪櫃可以減少噪音干擾。如果在實體店購買，我們可以靠近聽一聽雪櫃的運轉聲音，看是否過於響亮或者異常嘈雜；而要是線上購買的話就直接查看電商頁的技術參數即可，一些廠家會在產品說明書上標明雪櫃的噪音分貝數，噪音分貝數越低，噪音越小。

4）開門方式

關於開門方式其實沒有太多可以聊的，理論上來說門越多，雪櫃的保溫性會越好，因為門越少，開門的面積會更大，冷氣會流失。在購買時比較推薦法式四開門，門的分區合理，底部冷凍區域單一空間足夠大，可以存放大型食材，非常方便。

其實雪櫃也好，電視也罷，我們在做購物決策之前都要明確了解自己的實際需求與預算情況，而不是一味追求大而全，例如盲目追求大容量雪櫃和華而不實的功能，並且在購買時也比較推薦大品牌。也希望本文能夠幫助各位明確自身需求，並選出最適合自己的產品。

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