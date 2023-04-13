雪櫃｜或比馬桶還髒？10招保持整潔　雞蛋、冷凍食品可這樣存放

你家的雪櫃乾淨嗎？全球衛生協會曾經調查發現，很多人的雪櫃竟然和馬桶差不多髒。除了定期清理雪櫃，你知道正確的食物儲存技巧嗎？



全球衛生協會曾經調查發現，很多人的雪櫃竟然和馬桶差不多髒，46%的家庭雪櫃內部的細菌都超標。無論是將食物放入雪櫃、冰格還是櫥櫃，都要注意保存期限與保存方式，好好預防食源性疾病。為了防止自己和他人因沙門氏菌、大腸桿菌、肉毒桿菌等微生物而生病，最佳方法是將食物冷藏在適當的溫度下。以下是正確的食物儲存技巧。

要雪櫃長期保持潔淨衛生，以下10招最好還是好好記住：（按圖了解）

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1. 立即冷藏或冷凍易腐爛的食物

當你把需要冷藏的食物買回家，一到家就應該放入雪櫃。這些需要冷藏的食物如果放在室溫中兩小時，就已經不新鮮了。而如果氣溫高於攝氏30度，則為一小時。這樣的標準也適用於剩菜和外賣食品。

另外，在存放食物時，不要把雪櫃或冰格擠得太緊，以免空氣流通。

2. 設定雪櫃與冷凍的正確溫度

將雪櫃溫度保持在攝氏4度或以下，冷凍溫度應為-18度，並要定期檢查溫度。

3. 檢查標籤上的存放說明

我們都知道肉類、蔬菜和乳製品需要冷藏或冷凍，但其實許多物品也需要低溫保存。

4. 盡快使用即食食品

即食食品應盡快食用，它們在雪櫃中存放的時間越長，導致食源性疾病的細菌生長的機會就越大，尤其是當雪櫃溫度高於攝氏4度時。

5. 注意食物是否已經變質

任何看起來或聞起來可疑的東西都應該扔掉。發霉是變質的跡象，黴菌甚至可以在冷藏條件下生長，即使食物看起來、聞起來或嘗起來沒有變質。

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6. 將生食與熟食分開

生肉應放在低處，避免肉類的血水滴漏。有些食材可以包覆廚房紙巾，調整水分含量。

7. 定期清潔雪櫃、立即擦去溢出物

8. 分裝食物、蓋好食物

如果食材一次用不完，需要多次解凍又放回雪櫃冷凍，很容易腐敗變質，所以可以將食材依照使用量先分裝好，存放在有蓋容器或密封儲物袋中。

9. 不要將雞蛋放在雪櫃的門上

現在缺蛋嚴重，很多人一旦有機會買到蛋，就會一次買很多，蛋該怎麼保存。最好把蛋存放在雪櫃中，以延長保鮮期。如果買的是盒裝蛋，就直接放入雪櫃，如果買的是散裝蛋，建議可之前的雞蛋包裝盒作容器。

建議，先用乾布擦拭雞蛋表面再放入雪櫃，同時避免接觸雪櫃中其他食物，減少食材與雞蛋髒物交叉污染。

10. 檢查到期日期

很多食物的保存期限其實並不好找，為了方便，你除了可以將食物分層擺放，最好也依照保存期限，依序擺放，你就會知道要優先處理掉或吃掉甚麼東西。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：46%的家庭冰箱內部的細菌都超標，比馬桶還髒，你知道該如何好好維護冰箱整潔，正確保存食物嗎？】