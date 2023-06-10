慳電費｜雪櫃只放8分滿外　還要留意一點　冷氣調較至26度更省電

太平洋高壓籠罩台灣上空，各地天氣皆晴朗炎熱，面對酷暑來臨，不少人紛紛開冷氣降溫，對此，台灣環保署公開4組「省電黃金數字」，也有達人不藏私分享2妙招，讓家中電費省下近千元台幣（約港幣250元）。



冷氣怎麼吹才省電？環保署揭4組節電密碼

台灣環保署近日在Facebook提出26、8、2、1等4組「省電黃金數字」，教大眾如何在炎炎夏日省錢又省電。「26」是指冷氣開26至28度並搭配風扇；「8」是雪櫃只存放8分滿；「2」是每2周清洗一次冷氣濾網；「1」為優先選購有環保標章與節能標章1級能效電器。

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為何雪櫃只存放8分滿、常清洗濾網有助省電？台灣環保署表示，一旦雪櫃空間不夠，或濾網堆積許多灰塵，使用電器時就無法享有原本的機能，電器運轉時也需要消耗更多資源，長期下來便耗費許多不必要的電力與資源，除了會增加電費，也可能造成電器故障，形成額外的浪費。

根據《蘋果新聞網》報道，台灣工研院綠能所經理蘇娟儀早前接受訪問表示，雪櫃若塞太多東西，不僅導致對流不順，耗電量與損壞率也會變更高，平時保存冷凍、冷藏品時，應保留空隙。她也提醒，雪櫃膠條更不能忽略，膠條用久後會產生吸力不足的問題，此時冷氣便會外洩，一年就可能多增加200元台幣電費（約港幣50元）。

在冷氣清潔上，蘇娟儀則表示，冷氣、除濕機、空氣清淨機的濾網在清洗前後，用電效率相差10％，若以家裏有3台冷氣、1台空氣清淨機計算，一年省下的電費可達700元台幣（約港幣180元）。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：冷氣開幾度最省電？環保署揭4組節電密碼，加碼2妙招「省下近千元電費」】